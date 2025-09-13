لله يا بيه.. الداخلية تضبط عصابة جديدة للتسول بالجيزة

أعلنت وزارة الداخلية أنه استمراراً لجهود مكافحة جرائم التسول، فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 10 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بأعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة قسم شرطة العجوزة بنطاق محافظة الجيزة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجنى عليهم لأهاليهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهله لإحدى دور الرعاية.