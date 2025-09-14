إصابة 4 أشخاص عقرهم كلب ضال في البحيرة

أصيب أربعة أشخاص من بينهم طفلان بجروح متعددة بأنحاء الجسم عقرهم طلب ضال بإحدى قرى مركز كوم حمادة بالبحيرة.

تم نقل المصابين مستشفى كوم حمادة التخصصى للعلاج وجارى تحرير محضر بالواقعة.

تلقى مأمور مركز شرطة كوم حمادة إخطارا من المستشفى العام بوصول كلا من " فاطمة محمود شاكر ٢٨ سنة ربة منزل مصابة بعقر فى الفخذ الأيمن و السيد فايز السيد ٥ سنوات مصاب بتهتك وعقر بالوجه و أيسل فايز السيد ٣ سنوات بعقر أسفل الظهر و جمال عبد السيد مبروك ٥٣ سنة عقر بالوجه والصدر إدعاء عقر جماعى لكلب.



بالانتقال والفحص وسؤال ك المصابين قرروا أثناء سيرهم بقرية عز الدين التابعة لقرية البريجات بمركز كوم حمادة عقرهم كلب ضال، مما تسبب فى حدوث إصابتهم.

تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة وإدارة الطب البيطرى للامساك بالكلب الضال وجارى تحرير محضر بالواقعة وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.