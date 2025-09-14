قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بسبب الخلاف على الأجرة .. مصرع عامل فى مشاجرة بالبحيرة

ساندي رضا

لقى عامل شاب مصرعه اليوم إثر مشاجرة بينه و٢ أخرين " عامل ونجله " بسبب الخلاف على الأجرة بإحدى قرى مركز أبو المطامير بالبحيرة.

تم نقل الجثة مشرحة مستشفى أبو المطامير المركزى وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمان وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين عدد من العمال بقرية ١١ بذور بدائرة مركز أبو المطامير ووجود متوفى.

إنتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين لرئيس مباحث مركز أبو المطامير من المعاينة وفاة "محمد سامى فخرى عبد العال ١٨ سنة " عامل ومقيم قرية ١١ بذور دائرة المركز متأثراً بإصابتة بجرح رضى بفروة الرأس ونزيف بالمخ. 
 

وكشفت التحريات وشهود الواقعة نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وكل من " محمد حسن عبد الحليم سليمان ٤٠ سنة عامل ونجله حسن محمد حسن ١٨ سنة عامل تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهمان بالتعدى على المجنى عليه بعصا خشبية " شومه " وإحداث إصابته التى أودت بحياته وذلك بسبب خلافات بينهما بسبب الجيرة ومقابل أجرة العمل فى المزارع.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

وبمواجهته المتهمان أعترفا بإرتكاب الواقعة وأرشدا عن العصا الخشبية المستخدمة فى الجريمة.

