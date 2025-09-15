إزالة 21 حالة تعدي على أراضي الدولة بالبحيرة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الجهود الميدانية للتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والإزالة الفورية لأي مخالفة في مهدها، حفاظًا على هيبة الدولة وتطبيقًا للقانون؛ تواصل الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن المحافظة حملاتها المكثفة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 27 لإزالة التعديات.

أسفرت جهود الحملات، التي تم تنفيذها أمس السبت، عن إزالة 16 حالة تعدي بإجمالى مساحة 1353 متر مربع (أملاك دولة) و 5 حالة تعدي على مساحة 520 متر مربع (متغيرات مكانية).

وتشدد محافظة البحيرة على أن حملات الإزالة مستمرة، ولن يتم التهاون مع أي محاولة تعدٍ على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، وذلك في إطار الالتزام الكامل بتوجيهات القيادة السياسية وفرض الانضباط وسيادة القانون، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.