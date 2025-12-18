قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي جمعة: من الجهل أن يقول البعض «اللهم عاملني بعدلك لا برحمتك» ويعكس نوعًا من الكِبْر والغطرسة
«الزراعة» تواصل الحرب على «مافيا الأسمدة»: ضبط 7.4 طن مهربة للسوق السوداء بالأقصر
هل نعود لإجراءات كورونا؟.. خبراء يحسمون الجدل: لا جائحة جديدة.. ولقاح الإنفلونزا خط الدفاع الأول
الإسكان تعلن موعد القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " بـ18 مدينة
صلاح فوزي يكشف الموقف الدستوري من إلغاء الانتخابات البرلمانية ومد عمل مجلس النواب
العمر مجرد رقم.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن
روسيا: عدد الجنود الأوكرانيين المجندين حديثا ويفرون من الخدمة العسكرية في تزايد
لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات
اعتراف رسمي أمريكي بمسئولية الجيش عن كارثة جوية دامية
الخارجية الصينية بشأن ضغوط ترامب على فنزويلا: ندعم جميع الدول في الدفاع عن سيادتها
الصين: صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان تهديد حقيقي للسلام والاستقرار
ديني

الأوقاف تحذر من آثار التفكك الأسري.. وتؤكد: يهدد نسيج المجتمع والقيم الأخلاقية

خطر التفكك الأسري على المجتمع
خطر التفكك الأسري على المجتمع
عبد الرحمن محمد

حذّرت وزارة الأوقاف من خطورة ظاهرة التفكك الأسري، مؤكدة أنها تمثل أحد أخطر التحديات الاجتماعية التي تهدد استقرار الفرد والمجتمع، لما لها من آثار نفسية وسلوكية تمتد من داخل البيت إلى نسيج المجتمع بأكمله.

وأوضحت الوزارة، عبر منصتها الإلكترونية، أن الأسرة تُعد اللبنة الأولى في بناء المجتمع، ومصدر السكينة والأمان، مشيرة إلى أن استقرارها القائم على المودة والرحمة يمثل أساسًا راسخًا لحماية القيم الأخلاقية وتعزيز التماسك الاجتماعي. 

واستشهدت بقول الله تعالى:
{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: 21]، مؤكدة أن هذا النص القرآني يرسخ فلسفة الأسرة في الإسلام باعتبارها سكنًا نفسيًا واجتماعيًا.

وبيّنت وزارة الأوقاف أن التفكك الأسري يعني اضطراب العلاقات داخل الأسرة وضعف الروابط العاطفية بين أفرادها، وقد يكون تفككًا معنويًا رغم العيش تحت سقف واحد، أو ماديًا نتيجة الطلاق أو الهجر أو الغياب. 

وأشارت إلى أن من أبرز مظاهره غياب الحوار، وتكرار الخلافات دون حلول، وضعف الشعور بالأمان والانتماء، خاصة لدى الأطفال.

وحول الأسباب، أكدت الوزارة أن ضعف الوازع الديني، وسوء التواصل بين الزوجين، والضغوط الاقتصادية، والتأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى انشغال الوالدين عن الأبناء، تأتي في مقدمة العوامل المؤدية إلى تفكك الأسرة. 

ولفتت إلى أن هذه الظاهرة تُنتج آثارًا خطيرة، من بينها انتشار القلق والاكتئاب، والانحراف السلوكي بين الأبناء، وتراجع التحصيل الدراسي، وارتفاع معدلات الجريمة داخل المجتمع.

وشددت الوزارة على أن الشريعة الإسلامية أولت الأسرة عناية بالغة، وعدّت الحفاظ على تماسكها من مقاصدها الكبرى، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:
«كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته»، مؤكدة أن المسؤولية مشتركة بين جميع أفراد الأسرة.

وفي ختام تقريرها، دعت وزارة الأوقاف الأسر المصرية إلى تعزيز ثقافة الحوار، والتمسك بالقيم الدينية، واللجوء إلى الاستشارة الأسرية عند الحاجة، مؤكدة أن الأسرة المتماسكة لا تُبنى بالصدفة، بل بالوعي والصبر والتفاهم، وأن حمايتها تمثل حماية للمجتمع بأسره.


 

التفكك الأسري خطر صامت الاستقرار الاجتماعي القيم الأخلاقية وزارة الأوقاف المنصة الإلكترونية

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحي

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.

