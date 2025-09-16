تفوق مالي جديد للنجم البرتغالي.. رونالدو يحافظ علي الصدارة| ما القصة؟

حافظ كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، على صدارة قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم لعام 2024، متفوقاً بفارق كبير على غريمه التقليدي ليونيل ميسي، الذي حل ثالثاً.

يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في 2024 متفوقاً على ميسي

ووفق لإحصائيات موقع bestbettingsiteso ، التي نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، بلغ دخل رونالدو خلال العام الماضي نحو 192.4 مليون جنيه إسترليني (260 مليون دولار)، وهو ما يعادل أكثر من ضعف دخل ميسي البالغ 99.9 مليون جنيه إسترليني (135 مليون دولار).

جون رام يزاحم الكبار

جاء لاعب الجولف الإسباني جون رام في المركز الثاني بدخل يقدر بـ 161.32 مليون جنيه إسترليني (218 مليون دولار)، ليزاحم أسماء كرة القدم على قمة التصنيف.

ميسي قوة تجارية عالمية

رغم تراجعه إلى المركز الثالث، يظل ميسي أحد أبرز الأسماء في قائمة الأكثر دخلاً، حيث يعد من الرياضيين القلائل الذين يتجاوز دخلهم التجاري أرباحهم الرياضية، بفضل شراكاته الإعلانية وشعبيته الواسعة بعد انتقاله إلى الدوري الأمريكي.

نجوم الكرة يسيطرون على القائمة

أظهرت القائمة الحضور القوي لكرة القدم العالمية، مع وجود عدة نجوم بارزين مثل:

كيليان مبابي (السادس – 110 مليون دولار)

نيمار (السابع – 108 مليون دولار)

كريم بنزيما (الثامن – 106 مليون دولار)

ويعكس هذا التواجد أثر الاستثمارات الضخمة، خصوصاً في الدوري السعودي الذي جذب عدداً من هؤلاء النجوم.

هيمنة لاعبي الـNBA

لم يغب نجوم كرة السلة الأمريكية عن القائمة، حيث جاء الأسطورة ليبرون جيمس رابعاً بدخل وصل إلى 94.87 مليون جنيه إسترليني (128.2 مليون دولار)، تلاه يانيس أنتيتوكونمبو في المركز الخامس (111 مليون دولار)، ثم ستيفن كاري في المركز التاسع (102 مليون دولار).

قائمة الـ10 الأوائل

جاء ترتيب الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم لعام 2024 كالتالي:

كريستيانو رونالدو – ‎260 مليون دولار

جون رام (جولف) – ‎218 مليون دولار

ليونيل ميسي – ‎135 مليون دولار

ليبرون جيمس (كرة السلة) – ‎128.2 مليون دولار

يانيس أنتيتوكونمبو (كرة السلة) – ‎111 مليون دولار

كيليان مبابي – ‎110 مليون دولار

نيمار – ‎108 مليون دولار

كريم بنزيما – ‎106 مليون دولار

ستيفن كاري (كرة السلة) – ‎102 مليون دولار

لمار جاكسون (كرة القدم الأمريكية) – ‎100 مليون دولار