«رونالدو» يتابع «داعية برتغالي» على إنستجرام ويشعل مواقع التواصل | تفاصيل

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، موجة من التساؤلات والاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قام بمتابعة حساب الداعية الشهير محمد إبراهيم، المعروف بنشر المحتوى التعريفي بالإسلام في البرتغال.

وجذبت خطوة قائد نادي النصر غير المتوقعة الانتباه، بعد أن لاحظ المتابعون ظهور اسم الحساب الشخصي لإبراهيم ضمن قائمة المتابَعين لدى النجم البرتغالي على "إنستغرام"، وتساءلوا عما إذا كانت مجرد فضول شخصي أم تعبر عن اهتمام حقيقي من رونالدو بالإسلام ودعمه له.

يُذكر أن الداعية محمد إبراهيم، المولود في البرتغال والمنحدر من أصول موزمبيقية، يُعد من أبرز الدعاة والمؤثرين البرتغاليين في مجال التعريف بالإسلام.

وخلال السنوات الأخيرة، ارتبط اسم الداعية الشهير، الذي يتابعه أكثر من 85 ألف شخص على "إنستغرام"، بقصص عديدة لأشخاص أعلنوا إسلامهم بتأثير مباشر من محتواه الدعوي، الذي يركز على تبسيط المفاهيم الدينية والرد على الأسئلة الشائعة حول الدين الإسلامي.