أصل الحكاية

نهاية حقبة الأسطورتين.. غياب رونالدو وميسي عن التشكيل الأغلى للاعبين فوق الـ30

أمينة الدسوقي

تراجعت سطوة البرتغالي كريستيانو رونالدو (40 عاما) والأرجنتيني ليونيل ميسي (38 عاما) على قوائم اللاعبين الأغلى في كرة القدم مع تقدمهما في العمر واقتراب مسيرتهما من خط النهاية.

ورغم أن قيمتهما السوقية لا تزال مرتفعة نسبيا، إلا أنها لم تعد كافية لضمان مكان لهما في تشكيل أغلى اللاعبين ممن تجاوزوا حاجز الثلاثين عاماً.

التشكيل الأغلى للاعبين فوق الـ30

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص، تبلغ القيمة السوقية لرونالدو، قائد النصر السعودي، 12 مليون يورو، فيما تصل قيمة ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، إلى 18 مليون يورو.

قائمة الأغلى فوق الثلاثين

كشف "ترانسفير ماركت" عن قائمة تضم أبرز النجوم الذين ما زالوا يحافظون على قيمتهم السوقية رغم تجاوزهم سن الثلاثين.

حراسة المرمى

مايك ماينان (ميلان الإيطالي) – 30 عاما – 25 مليون يورو.

خط الدفاع

ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – 31 عاما – 35 مليون يورو.

مانويل أكانجي (إنتر ميلان – معار من مانشستر سيتي) – 30 عام – 28 مليون يورو.

ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد) – 30 عام – 25 مليون يورو.

أندرو روبرتسون (ليفربول) – 31 عاماً – 18 مليون يورو.

خط الوسط

برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) – 31 عاما – 50 مليون يورو.

جوشوا كيميش (بايرن ميونخ) – 30 عاماً – 45 مليون يورو.

هاكان تشالهان أوغلو (إنتر ميلان) – 31 عاما – 30 مليون يورو.

خط الهجوم

هاري كين (بايرن ميونخ) – 32 عاماً – 75 مليون يورو.

محمد صلاح (ليفربول) – 33 عاما – 50 مليون يورو.

جاك غريليش (إيفرتون) – 30 عاماً – 28 مليون يورو.

ميسي ورونالدو خارج القائمة

بهذه الأرقام، يغيب الثنائي الذي تصدر المشهد الكروي لأكثر من عقد ونصف عن تشكيل "الأغلى فوق الثلاثين"، لتظهر أسماء جديدة تواصل التألق رغم التقدم في العمر، وتفرض نفسها على سوق الانتقالات بقوة.

كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي كرة القدم التشكيل الأغلى للاعبين فوق الـ30 محمد صلاح ليفربول الأغلى فوق الثلاثين

