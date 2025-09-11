رونالدو يعادل الرقم القياسي لهدافي تصفيات المونديال ويواصل صناعة التاريخ | تفاصيل

واصل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو تحطيم الأرقام القياسية، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على المجر بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "بوشكاش أرينا"، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

رونالدو يعادل الرقم القياسي لهدافي تصفيات المونديال

وسجل رونالدو، البالغ من العمر 40 عاماً، هدف البرتغال الثاني عند الدقيقة 58 من ركلة جزاء، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم المهاجم الغواتيمالي كارلوس رويز، كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ التصفيات المؤهلة للمونديال برصيد 39 هدفاً.

كما عزز قائد النصر السعودي رقمه التاريخي كأفضل هداف دولي على الإطلاق، بعدما رفع رصيده إلى 141 هدفاً دولياً بقميص منتخب البرتغال، فيما بلغ إجمالي أهدافه على مستوى مسيرته الكروية مع الأندية والمنتخب 943 هدفاً، ليبقى على بعد 57 هدفاً فقط من الوصول إلى الهدف رقم 1000.

تشكيلة البرتغال أمام المجر

دخل المنتخب البرتغالي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى ديوجو كوستا

خط الدفاع روبن نيفيز، روبن دياز، نونو مينديز، جواو كانسيلو

خط الوسط جواو نيفيز، فيتينيا، برونو فيرنانديز

خط الهجوم بيدرو نيتو، كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا

صدارة المجموعة السادسة

وينافس منتخب البرتغال في المجموعة السادسة بجانب المجر وأيرلندا وأرمينيا، حيث يواصل الصدارة بعد تحقيقه انتصارين متتاليين الأول على أرمينيا بخماسية نظيفة، والثاني على المجر، فيما كان المنتخب المجري قد تعادل مع أيرلندا بنتيجة 2-2.

بهذا الهدف، يؤكد رونالدو مرة جديدة أنه لا يزال قادراً على صناعة التاريخ مع الكرة البرتغالية والعالمية، حتى مع وصوله إلى العقد الرابع من العمر.

