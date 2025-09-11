قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشهد فلكي نادر.. تعامد القمر على الكعبة المشرفة فجر غد الجمعة
القصة الكاملة للوحة مرسوم كانوب.. أثر يعود إلى الحياة بعد 150 عامًا
تفجير عبوة شديدة الانفجار بآلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال وإصابة جندي
ميار شريف تودع بطولة سان سيباستيان للتنس من الدور الثاني
مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت: أكثر من 4600 انتهاك إسرائيلي منذ نوفمبر
اسما شريف منير بالحجاب: إحساس مريح وهادي مش عارفة أوصفه
مستشفيات قطاع غزة تستقبل 72 شهيدا و356 إصابة جديدة
محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر ببنها سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا لقانون الري
رئيسة الحكومة التونسية: نتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير للشعب الفلسطيني
رئيس الوزراء: التوافق على أن حجم التبادل التجاري الحالي مع تونس لا يُلبي تطلعات الشعبين
الآن ..نتيجة التقديم في مـدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا عبر هذا الرابط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رونالدو يعادل الرقم القياسي لهدافي تصفيات المونديال ويواصل صناعة التاريخ | تفاصيل

رونالدو
رونالدو
أمينة الدسوقي

واصل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو تحطيم الأرقام القياسية، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على المجر بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "بوشكاش أرينا"، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

رونالدو يعادل الرقم القياسي لهدافي تصفيات المونديال 

وسجل رونالدو، البالغ من العمر 40 عاماً، هدف البرتغال الثاني عند الدقيقة 58 من ركلة جزاء، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم المهاجم الغواتيمالي كارلوس رويز، كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ التصفيات المؤهلة للمونديال برصيد 39 هدفاً.

كما عزز قائد النصر السعودي رقمه التاريخي كأفضل هداف دولي على الإطلاق، بعدما رفع رصيده إلى 141 هدفاً دولياً بقميص منتخب البرتغال، فيما بلغ إجمالي أهدافه على مستوى مسيرته الكروية مع الأندية والمنتخب 943 هدفاً، ليبقى على بعد 57 هدفاً فقط من الوصول إلى الهدف رقم 1000.

تشكيلة البرتغال أمام المجر

دخل المنتخب البرتغالي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى ديوجو كوستا

خط الدفاع روبن نيفيز، روبن دياز، نونو مينديز، جواو كانسيلو

خط الوسط جواو نيفيز، فيتينيا، برونو فيرنانديز

خط الهجوم بيدرو نيتو، كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا

صدارة المجموعة السادسة

وينافس منتخب البرتغال في المجموعة السادسة بجانب المجر وأيرلندا وأرمينيا، حيث يواصل الصدارة بعد تحقيقه انتصارين متتاليين الأول على أرمينيا بخماسية نظيفة، والثاني على المجر، فيما كان المنتخب المجري قد تعادل مع أيرلندا بنتيجة 2-2.

بهذا الهدف، يؤكد رونالدو مرة جديدة أنه لا يزال قادراً على صناعة التاريخ مع الكرة البرتغالية والعالمية، حتى مع وصوله إلى العقد الرابع من العمر.
 

الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو رونالدو البرتغال قائد النصر السعودي صناعة التاريخ الكرة البرتغالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

أسعار الدواجن

بعد التراجع الأخير.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

ترشيحاتنا

محمود أبو الحاج

قيادي بالمؤتمر: الأمن الغذائي ركيزة الجمهورية الجديدة وضمانة لاستقرار المجتمع

النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل

تيسير مطر: غضب المصريين سينفجر لحظة اقتراب شخص أو كيان من حدود أرضهم

المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي

مصر القومي: القمة العربية الطارئة بالدوحة رسالة للرد على الاعتداء الإسرائيلي

بالصور

أعراض جرثومة المعدة عند النساء والرجال

اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة

نشرة المرأة والمنوعات| أعراض مبكرة تشير للإصابة بسرطان الحلق.. طبيبة بيطرية تفجر مفاجأة عن الكبدة المستوردة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

محافظ الشرقية يسلم 20 كرسياً متحركاً و100 طرف صناعي للمستحقين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025
اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025
اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد