بعد استجابة دمشق لضغوط إسرائيل .. السعودية تشيد بخطوات سوريا في السويداء
هل يتقبل الله التوبة رغم المعصية المتكررة؟.. اعرف الحكم الشرعي
صنع في بلدي .. «صدى البلد» في جولة داخل أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للطائرات في مصر |تفاصيل
العقوبات الأوروبية على إسرائيل .. ضغوط إنسانية ورسائل سياسية تهدّد الشراكة التجارية
ريال مدريد يتخطى أولمبيك مارسيليا في افتتاح مشوار دوري أبطال أوروبا 2025
سيف زاهر يزف بشرى سارة للجماهير بشأن «الخطيب»
سأمنحه صوتي للكرة الذهبية| مدرب أنجولا: محمد صلاح يستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم
ترتيب المراكز الأولى للكرة الذهبية 2025.. ما مصير محمد صلاح؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص
فيفا يخصص 300 مليون يورو مكافآت للأندية المشاركة في كأس العالم 2026
غياب أحمد عبد القادر عن مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ريال مدريد يتخطى أولمبيك مارسيليا في افتتاح مشوار دوري أبطال أوروبا 2025

ريال مدريد
رباب الهواري

انتهت مواجهة ريال مدريد وأولمبيك مارسيليا بفوز ثمين للنادي الملكي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025 – 2026.

إصابة مبكرة تربك حسابات ألونسو

شهدت المباراة بداية صعبة لريال مدريد، بعدما تعرض ترينت ألكسندر أرنولد لإصابة عضلية في الفخذ بالدقيقة الخامسة، ليضطر المدرب تشابي ألونسو إلى استبداله بزميله المخضرم داني كارفخال. ورغم هذا الموقف المبكر، كاد الميرنجي أن يفتتح التسجيل بعد دقيقة واحدة فقط، لكن تسديدة الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو ارتطمت بالقائم لتضيع فرصة التقدم.

مارسيليا يتقدم ومبابي يتعادل

وعلى عكس سير اللعب، تمكن فريق أولمبيك مارسيليا من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 22 عبر تيموتي وياه بعد تمريرة رائعة من الإنجليزي ماسون جرينوود. لم يتأخر رد ريال مدريد كثيرًا، حيث حصل الفريق على ركلة جزاء في الدقيقة 26 نفذها كيليان مبابي بنجاح، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.
 

بطاقة حمراء تزيد الضغوط على الريال

في الشوط الثاني، ازدادت صعوبة اللقاء على أصحاب الأرض بعد أن تلقى البديل داني كارفخال بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 72 نتيجة تدخل عنيف على أحد لاعبي مارسيليا، ليكمل الريال اللقاء بعشرة لاعبين وسط ضغط هجومي من الفريق الفرنسي.

مبابي يحسم الانتصار من علامة الجزاء

ورغم النقص العددي، أظهر ريال مدريد شخصية البطل، حيث حصل على ركلة جزاء جديدة في الدقيقة 81 بعد هجمة منظمة، انبرى لها النجم الفرنسي كيليان مبابي ليسجل هدفه الثاني في اللقاء ويمنح فريقه انتصارًا مهمًا مع بداية المشوار الأوروبي.

بهذا الفوز، يبدأ ريال مدريد مشواره في دوري الأبطال بأفضل طريقة ممكنة، محققًا ثلاث نقاط ثمينة أمام منافس قوي، في انتظار استكمال مشوار دور المجموعات وسط آمال جماهيره في حصد اللقب القاري الجديد


 

