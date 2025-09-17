لن ننساك .. الأهلي يُحيي ذكرى ميلاد ثابت البطل

أحيا النادي الأهلي، ذكرى ميلاد ثابت البطل أحد رموز القلعة الحمراء.

وكتبت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيسبوك: "ذكرى ميلاد رمز الانتماء.. ثابت البطل لن ننساك".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرّر إقامتها على أرضية استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الأهلي المباراة برغبة واضحة في العودة لطريق الانتصارات بعد تعادله الأخير أمام إنبي بهدف لكل فريق. ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في تصحيح المسار وتحسين مركز الفريق في جدول الترتيب، خاصة مع التراجع الذي صاحب نتائجه منذ بداية الموسم.

ويحتل حامل اللقب المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط فقط، جمعها من فوز وحيد وثلاثة تعادلات، فيما تلقى هزيمة أمام بيراميدز.