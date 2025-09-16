أبطال آسيا.. الهلال السعودي يقلب الطاولة على الدحيل القطري ويهزمه 2-1

تغلب فريق الهلال السعودي على ضيفه الدحيل القطري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب “المملكة أرينا" في الجولة الافتتاحية بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

أنهى الدحيل الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف، سجله اللاعب عادل بولبينة في الدقيقة 37.

وأدرك داروين نونيز هدف التعادل للهلال في الدقيقة 57، ثم سجل ثيو هيرنانديز هدف فوز الزعيم في الدقيقة 67.

بدأ الهلال اللقاء بالتشكيل التالي:

ياسين بونو - جواو كانسيلو - يوسف أكتشيشيك - ثيو هيرنانديز - حسان تمبكتي - سيرجي سافيتش - روبن نيفيز - ناصر الدوسري - سالم الدوسري - مالكوم فيليب - ماركوس ليوناردو

الهلال يدخل هذه النسخة بطموحات كبيرة لتعويض إخفاق النسخة الماضية (2024-2025)، التي ودعها من نصف النهائي بعد الخسارة أمام الأهلي السعودي بنتيجة 3-1.