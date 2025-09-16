التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ومارسيليا

حسم التعادل 1-1 الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وأولمبيك مارسيليا المقامة على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل تيموتي وياه أول أهداف اللقاء في الدقيقة 22، بينما أدرك كيليان مبابي هدف التعادل في الدقيقة 28.

ويجلس النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور على مقاعد بدلاء ريال مدريد أمام مارسيليا.

وبدأ ريال مدريد اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد، إيدير ميليتاو، دين هاوسن، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي، أوريليان تشواميني، فرانكو ماستانتونو.

خط الهجوم: أردا جولر، رودريجو جوس ، كيليان مبابي.

ويدخل الفريق الملكي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما واصل انتصاراته في الدوري الإسباني، حيث حقق فوزًا ثمينًا على ريال سوسيداد بنتيجة (2-1) خارج ملعبه، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا.

