عاجل | وزير الزراعة يعلن إعادة فتح السوق الأردني امام صادرات مصر من الخيول العربية المصرية الاصلية

وقعت وزارتا الزراعة بجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، مذكرة للتعاون في مجال تصدير الخيول الدائم والمؤقت، والتي ستنظم حركة نقل الخيول بين مصر والأردن، تحت اشراف الجهات الحكومية المختصة بالبلدين والمتمثلة في مصر في هيئة الخدمات البيطرية

وتأتي تلك الخطوة في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتذليل التحديات والمعوقات وفتح الأسواق لتصدير الحصان العربي المصري ، وبتكليفات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في هذا الشأن.

ويأتي هذا التوقيع تتويجاً للجهود التي قام بها علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال المتابعة الدقيقة على مدار عام ، حيث بدأت تلك المباحثات منذ شهر ديسمبر من العام الماضي حتى انتهت بالتوقيع اليوم.



ومن جهته قال وزير الزراعة أن تلك المباحثات قد مرت بمراحل مختلفة حيث نوقشت أيضاً خلال اعمال اللجنة المصرية الأردنية المشتركة والتي عقدت في العاصمة الأردنية عمان في أغسطس من العام الجاري، مشيرا الى أن هذا التعاون سيفتتح أفاق كبيرة لتصدير الخيول العربية المصرية الأصيلة والتي يقبل عليها منتجي وعشاق الحصان المصري بالأردن الشقيق ، واوضح أن مذكرة التفاهم الموقعة تتضمن منظومة محكمة لضمان تبادل وتصدير الخيول بشكل آمن وفعال.

واضاف فاروق أن ذلك يأتي بالتزامن مع الجهود التي بذلتها الوزارة مؤخرا، بتطوير معامل الخيول بالمعاهد البحثية المختلفة التابعة لمركز البحوث الزراعية ، والتي من بينها معهد بحوث التناسليات الحيوانية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية وذلك لتتوافق مع المعايير العالمية لتصبح معامل مرجعية، حيث يتوافر في مصر الخبرات الفنية اللازمة لهذه التقنيات.

مستلزمات الانتاج

وفي سياق متصل تقوم وزارة الزراعة حاليا باجراء ومتابعة بعض الملفات الفنية الأخرى مثل ملف الصادرات الزراعية، وبعض مستلزمات الانتاج، والتي من شأنها ستساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.