كامل أبو علي: عبد الله السعيد يشبه كريستيانو رونالدو

أكد كامل أبو علي، رئيس النادي المصري البورسعيدي، أن عبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك يمتلك شخصية قوية ويقدم مستويات مميزة مع فريقه، مشبهًا إياه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نظرًا لقدرته على الحفاظ على لياقته وتألقه داخل الملاعب رغم تقدمه في السن.

وقال أبو علي في تصريحات خاصة لبرنامج يا مساء الأنوار الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "لم ندخل في مفاوضات مع عبد الله السعيد، فاللاعب كان خارج حساباتنا تمامًا، وتركزت خططنا على التعاقد مع جهاز فني يقود المرحلة بشكل مميز، وهو ما تحقق مع المدرب الحالي نبيل الكوكي".

وأضاف رئيس المصري: "أندية الشركات وراء ارتفاع أسعار اللاعبين في الوقت الحالي، وهو أمر سيؤثر على مستوياتهم بشكل سلبي، خاصة في ظل غياب الدعم الجماهيري لهذه الأندية".