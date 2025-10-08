قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في إطار خطة التطوير.. وظائف قيادية شاغرة بهيئة سكك حديد مصر حتى 4 نوفمبر
دراسة كندية.. اقتناء الكلاب يقلل من خطر إصابة الأطفال بالربو| إيه الحكاية؟
سعر الجنيه الذهب اليوم 8-10-2025
وزارة الصناعة تحدد 28 فرصة استثمارية واعدة لتقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلي
الرئيس السيسي: "ما تقلقوش.. محدش يقدر يعمل أي حاجة مع مصر"
الرئيس السيسي: نثمن جهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة ومصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية
150 ألف سلة غذائية.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة زاد العزة الـ46 لغزة
السيسي: لا أحد يستطيع تهديد مصر
خاص.. الدنماركي جيس ثورب مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة غدا
الرئيس السيسي: لا أحد يستطيع الاقتراب من مصر طالما نقف يدًا واحدة
شوبير يكشف حقيقة خلاف حسام حسن مع مصطفى محمد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ميسي أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات.. وحسام عاشور بتفوق على كريستيانو رونالدو| تفاصيل

ميسي اكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات.. وحسام عاشور متفوقًا على كريستيانو رونالدو| تفاصيل
ميسي اكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات.. وحسام عاشور متفوقًا على كريستيانو رونالدو| تفاصيل
ولاء خنيزي

في عالم كرة القدم الذي لا يعترف إلا بالألقاب والإنجازات، يظل الأرجنتيني ليونيل ميسي هو "البريمو" الحقيقي، متربعًا على عرش أكثر اللاعبين تتويجًا في التاريخ برصيد 46 بطولة، متفوقًا على جميع أساطير اللعبة عبر العصور.

من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، ثم إنتر ميامي، ومن كأس العالم إلى كوبا أمريكا، لم يتوقف "ميسي" عن كتابة التاريخ بأقدامه الذهبية، وذلك وفقًا لتقرير نشرته شبكة LenteDeportiva العالمية.

مفاجأة مصرية في قائمة الأساطير

يحتل النجم المصري حسام عاشور، قائد الأهلي السابق، مركزًا متقدمًا للغاية في قائمة الأكثر تتويجًا بالألقاب عبر التاريخ، متفوقًا حتى على البرتغالي كريستيانو رونالدو، فبحسب تقرير نشرته شبكة LenteDeportiva العالمية، جاء عاشور في المركز الثالث عالميًا برصيد 39 بطولة، متقدمًا على رونالدو الذي يمتلك 36 لقبًا فقط.

قائمة أكثر 10 لاعبين تتويجًا بالألقاب في تاريخ كرة القدم

ليونيل ميسي – 46 لقبًا

الأسطورة الأرجنتينية التي لا تتكرر، حصد كل ما يمكن حصدُه من ألقاب، سواء مع الأندية أو المنتخبات، حيث حصد 46 لقب.

داني ألفيس – 43 لقبًا

الظهير البرازيلي داني ألفيس، من إشبيلية إلى برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، ليجمع في مسيرته 43 بطولة.

حسام عاشور – 39 لقبًا

حسام عاشور، نجم وكابتن النادي الأهلي، قاد الفريق في فترات ذهبية حصد خلالها بطولات محلية وقارية على مدار 17 عامًا، جعلته ثالث أكثر لاعبي العالم تتويجًا.

ماركينيوس – 38 لقبًا

قائد باريس سان جيرمان ومدافعه المميز، حصد البطولات مع الفريق الفرنسي والمنتخب البرازيلي، جامعًا 38 لقبًا في مسيرته حتى الآن.

جيرارد بيكيه – 37 لقبًا

جيرارد بكيه، قلب دفاع برشلونة، جمع بين مجد النادي الكتالوني والمنتخب الإسباني، وودع الملاعب ومعه 37 بطولة.

سيرجيو بوسكيتس – 37 لقبًا

العقل المفكر لبرشلونة وإسبانيا، أحد أبرز لاعبي الوسط في التاريخ الحديث، يواصل كتابة الإنجازات في أمريكا بجانب ميسي برصيد 37 لقبًا.

كريستيانو رونالدو – 36 لقبًا

النجم البرتغالي الكبير، ورغم مسيرته الحافلة بالأهداف والجوائز الفردية، إلا أنه يحتل المركز السابع في قائمة الأكثر تتويجًا بـ 36 لقبًا فقط.

ديفيد ألابا – 36 لقبًا

النمساوي المتألق الذي عاش مجده الأكبر في بايرن ميونخ قبل أن يواصل النجاح مع ريال مدريد، جامعًا 36 بطولة في مسيرته.

أندريس إنييستا – 35 لقبًا

أندريس إنييستا لاعب برشلونة وصاحب هدف إسبانيا التاريخي في كأس العالم، ختم مسيرته بألقاب في أوروبا وآسيا ليصل رصيده إلى 35 لقبًا.

كيني دالجليش – 35 لقبًا

أسطورة ليفربول وسيلتيك، أحد أوائل من جمعوا بين البطولات المحلية والأوروبية، تاركًا بصمة خالدة برصيد 35 بطولة.

ميسي حسام عاشور كريستيانو رونالدو رونالدو ليونيل ميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي.. بعد خفض الفائدة

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج .. صور

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

جاتوسو

مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

ترشيحاتنا

حسام حسن

لاعب الأهلي السابق: حسام حسن نجح في مهمته وأتمنى دعمه من الجميع

شوبير

شوبير يكشف سبب رفضه الترشح لرئاسة الأهلي في 2014

شوبير

ثورب يتفوق على تريم وكيروش.. كواليس اجتماع لجنة التخطيط مع الخطيب

بالصور

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

روبي
روبي
روبي

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟

فيديو

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد