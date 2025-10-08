ميسي أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات.. وحسام عاشور بتفوق على كريستيانو رونالدو| تفاصيل

في عالم كرة القدم الذي لا يعترف إلا بالألقاب والإنجازات، يظل الأرجنتيني ليونيل ميسي هو "البريمو" الحقيقي، متربعًا على عرش أكثر اللاعبين تتويجًا في التاريخ برصيد 46 بطولة، متفوقًا على جميع أساطير اللعبة عبر العصور.

من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، ثم إنتر ميامي، ومن كأس العالم إلى كوبا أمريكا، لم يتوقف "ميسي" عن كتابة التاريخ بأقدامه الذهبية، وذلك وفقًا لتقرير نشرته شبكة LenteDeportiva العالمية.

مفاجأة مصرية في قائمة الأساطير

يحتل النجم المصري حسام عاشور، قائد الأهلي السابق، مركزًا متقدمًا للغاية في قائمة الأكثر تتويجًا بالألقاب عبر التاريخ، متفوقًا حتى على البرتغالي كريستيانو رونالدو، فبحسب تقرير نشرته شبكة LenteDeportiva العالمية، جاء عاشور في المركز الثالث عالميًا برصيد 39 بطولة، متقدمًا على رونالدو الذي يمتلك 36 لقبًا فقط.

قائمة أكثر 10 لاعبين تتويجًا بالألقاب في تاريخ كرة القدم

ليونيل ميسي – 46 لقبًا

الأسطورة الأرجنتينية التي لا تتكرر، حصد كل ما يمكن حصدُه من ألقاب، سواء مع الأندية أو المنتخبات، حيث حصد 46 لقب.

داني ألفيس – 43 لقبًا

الظهير البرازيلي داني ألفيس، من إشبيلية إلى برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، ليجمع في مسيرته 43 بطولة.

حسام عاشور – 39 لقبًا

حسام عاشور، نجم وكابتن النادي الأهلي، قاد الفريق في فترات ذهبية حصد خلالها بطولات محلية وقارية على مدار 17 عامًا، جعلته ثالث أكثر لاعبي العالم تتويجًا.

ماركينيوس – 38 لقبًا

قائد باريس سان جيرمان ومدافعه المميز، حصد البطولات مع الفريق الفرنسي والمنتخب البرازيلي، جامعًا 38 لقبًا في مسيرته حتى الآن.

جيرارد بيكيه – 37 لقبًا

جيرارد بكيه، قلب دفاع برشلونة، جمع بين مجد النادي الكتالوني والمنتخب الإسباني، وودع الملاعب ومعه 37 بطولة.

سيرجيو بوسكيتس – 37 لقبًا

العقل المفكر لبرشلونة وإسبانيا، أحد أبرز لاعبي الوسط في التاريخ الحديث، يواصل كتابة الإنجازات في أمريكا بجانب ميسي برصيد 37 لقبًا.

كريستيانو رونالدو – 36 لقبًا

النجم البرتغالي الكبير، ورغم مسيرته الحافلة بالأهداف والجوائز الفردية، إلا أنه يحتل المركز السابع في قائمة الأكثر تتويجًا بـ 36 لقبًا فقط.

ديفيد ألابا – 36 لقبًا

النمساوي المتألق الذي عاش مجده الأكبر في بايرن ميونخ قبل أن يواصل النجاح مع ريال مدريد، جامعًا 36 بطولة في مسيرته.

أندريس إنييستا – 35 لقبًا

أندريس إنييستا لاعب برشلونة وصاحب هدف إسبانيا التاريخي في كأس العالم، ختم مسيرته بألقاب في أوروبا وآسيا ليصل رصيده إلى 35 لقبًا.

كيني دالجليش – 35 لقبًا

أسطورة ليفربول وسيلتيك، أحد أوائل من جمعوا بين البطولات المحلية والأوروبية، تاركًا بصمة خالدة برصيد 35 بطولة.