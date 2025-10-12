أشكر فخامة الرئيس.. أول تعليق من ياسر جلال على تعيينه بمجلس الشيوخ

كتب النجم ياسر جلال، منشورًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علق من خلاله، على قرار تعيينه ضمن أعضاء مجلس الشيوخ المصري.

وكتب ياسر جلال، في منشوره عبر فيسبوك: «الحمد لله… يشرفني انضمامي لعضوية مجلس الشيوخ المصري.. بكل الحب والاحترام أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم للفن والثقافة والمبدعين في بلدنا.، وأشكر حزب حماة الوطن على الترشيح، وإن شاء الله أكون عند حسن الظن، وربنا يقدرنى إنى أكون واجهة مشرفة لزملائي الفنانين داخل المجلس».

وتابع ياسر جلال: «وجود فنانين داخل مجلس الشيوخ شرف كبير وفرصة إن الفنان يكون له وجود وصوت مسموع في مجلس محترم زي ده، ويكون الفنان جزء من النقاش الوطني، مش مجرد متفرج من بعيد».

وأضاف ياسر جلال: «الفن جزء من هوية البلد، وصوته لازم يكون موجود في كل مساحة بتتكلم عن مستقبلها.. و أدعو الله سبحانه وتعالى أن أكون إضافة حقيقية، وأن أنجح فى تمثيل الفنانين والمبدعين بالشكل اللي يليق بمكانتهم وبقيمة الفن المصري».

تعيين ياسر جلال

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ وتضمن المعينين الفنان ياسر جلال.

وفيما يلي أسماء الأعضاء الـ 100 المعينين في مجلس الشيوخ:

