نقابة المهن التمثيلية تهنئ المخرج الكبير خالد جلال والنجم ياسر جلال لتعيينهما بمجلس الشيوخ
المستشار الألماني يؤكد حضوره القمة في مصر: نلتزم بتنفيذ اتفاق السلام
بعد تعيينه بالشيوخ.. سيد عبد العال: الرئيس حريص على إثراء الحياة النيابية
سامح الشاذلي: السيادة مصرية في السباحة بالزعانف.. و31 ميدالية حصاد جهد وعزيمة
تفاصيل إنقاذ حياة رئيس البعثة العراقية ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية
المستشار محمود فوزي يهنئ المعينين بالشيوخ على ثقة القيادة السياسية: اختيارات تثري العملية التشريعية
أحمد تركي عن تعيينه في مجلس الشيوخ: أعاهدكم على بذل أقصى درجات الجُهد فى خدمة الوطن
45 جنيها| أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21
أشكر فخامة الرئيس.. أول تعليق من ياسر جلال على تعيينه بمجلس الشيوخ
الثلاثي التاريخي.. نيمار وميسي وسواريز على أعتاب لم الشمل في إنتر ميامي| ما القصة؟
وزير الصحة: القضاء على انتقال الأمراض من الأم إلى الطفل بحلول 2030 أولوية صحية عالمية
موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

التحضيرات بدأت.. اتفاق شرم الشيخ يكتب نهاية لمعاناة الفلسطينيين

هاجر ابراهيم

قالت الإعلامية فيروز مكي موفدة قناة "القاهرة الإخبارية" إلى مدينة شرم الشيخ، إنّ التحضيرات بدأت لاستضافة قمة شرم الشيخ للسلام، موضحة: "تحضيرات على قدم وساق من النواحي الأمنية واللوجستية، والمدينة على أتم استعداد لاستقبال قمة شرم الشيخ للسلام غدا".

وأضافت، في تصريحات مع الإعلامية منى عوكل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "عدد كبير من قادة العالم الذين سيأتون لحضور هذه القمة والتي من المقرر أن تشهد التوقيع على اتفاق السلام وسيكون ذلك بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، لافتةً، إلى أن اتفاق شرم الشيخ يكتب نهاية لمعاناة الفلسطينيين، ومن المنتظر أن يكون أحد الخطوات أمام حل الدولتين والسر نحو مستقبل أفضل للفلسطينيين على صعيد بناء دولة حقيقية لهم.

وتابعت: "قمة السلام -كما أعلنت الرئاسة المصرية- ستكون برئاسة مشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر حتى هذه اللحظة أن يزور دونالد ترامب إسرائيل غدا قبل أن يصل إلى القاهرة وسيلقي كلمة في الكنيست قبل أن يصل إلى مدينة شرم الشيخ".

وأوضحت: "لعل من المهم جدا أن نذهب بلمحة قصيرة إلى أن مصر كانت أول من أقام قمة للسلام ومنع تهجير الفلسطينيين بعد نحو أسبوع من أزمة السابع من أكتوبر، وكانت أول قمة للسلام من أجل الفلسطينيين، وستكون النهاية من مدينة شرم الشيخ، لنبدأ عهدا جديدا من السلام، وذلك من الأراضي المصرية".

وشددت الإعلامية فيروز مكي، على أنّ الموقف المصري كان ثابتا وواضحا منذ أن بدأت الحرب قبل عامين وحتى اليوم، وهناك سعادة كبيرة على كل الأصعدة أن مصر تستضيف هذه القمة، وأن ما سيكتب خلاله نهاية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تخرج من الأراضي المصرية، وبخاصة مدينة شرم الشيخ.

قمة شرم الشيخ شرم الشيخ للسلام اتفاق السلام الفلسطينيين دونالد ترامب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

جانب من الحادث

السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث

جانب من الاجتماع

وزيرة التخطيط: نسعى لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وإزالة العقبات أمام المستثمرين

الصناعات المعدنية

الصناعات المعدنية تحدد 6 عناصر استراتيجية لتنمية صناعة المسبوكات

السكر- صورة أرشيفية

متى بشاي: وفرة كبيرة في السكر أدت إلى انخفاض سعر الطن لـ 1500 جنيه

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

انجيلنا جولي وبراد بيت

من الحب إلى المحاكم.. أنجلينا جولي تفتح ملف الطلاق من جديد

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

