النائب ياسر الهضيبي: حزب الوفد يصر على سن وتطوير القوانين التي تدعم المرأة

أكد النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن الهيئة البرلمانية للحزب تركز في الفصل التشريعي الثالث على مناقشة مجموعة من القوانين المهمة وإتمامها بشكل عاجل، لا سيما قانون الإدارة المحلية الذي يمثل مفاصل الدولة المصرية.

وأضاف النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، في لقاء مع شيرين مجدي مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن تطوير عمل المحليات يسهم في تخفيف الضغط على النواب، مما يسمح لهم بالتركيز على العمل التشريعي والرقابي بفاعلية أكبر، إلى جانب متابعة قوانين الحماية الجنائية وقوانين الطفل.

وأشار النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إلى أن الحزب يصر على سن وتطوير القوانين التي تدعم المرأة المصرية، مشيرًا إلى أن المرأة والشباب قد حظوا خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد كبير من الامتيازات، والتي يسعى البرلمان إلى توسيعها وتعزيزها.

وواصل، أن تمكين الشباب في سوق العمل وأداء الشباب القوي يمثلان أولوية، وذلك ضمن جهود تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكد الهضيبي أن التعاون بين البرلمان والحكومة يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين جودة التشريعات بما يخدم مصلحة المواطن المصري مباشرة.

وأوضح أن التركيز سيكون على القوانين التي تساهم في تحسين الخدمات العامة وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع ضمان تمكين المرأة والشباب وتوفير الفرص المتساوية لهم في مختلف المجالات، بما يعكس التزام البرلمان بخدمة المواطنين والعمل على تحقيق التنمية المستدامة.

