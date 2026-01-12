قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تاج الدين يحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مرضى الجهاز التنفسي
أحمد موسى يناقش تطورات المشهد البرلماني والسياسي في حلقة جديدة من على مسئوليتي
وزير الرياضة يكلف لجنة مختصة لبحث شكوى بوجود مخالفات في اتحاد القوة البدنية
أحمد موسى يقدم الشكر للنائب محمد أبو العينين .. لهذا السبب
عاجل.. سحب رعدية ممطرة تضرب 6 محافظات.. وتحذيرات مستمرة من الرياح والأتربة
سرعة الرياح وصلت لـ 60 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن حالة الطقس
محمود فوزي: تعاون كامل بين الحكومة ومجلس النواب بتشكيله الجديد
احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية
برشلونة يعلن اجتياز كانسيلو الفحص الطبي والإعلان الرسمي قريبا
قرار مهم من مدرب السنغال قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا
ظهر في شوارع روما.. التركي جان يامان ينفي أنباء القبض عليه
علي الدين هلال ومجلس النواب في برنامج أحمد موسى اليوم .. بث مباشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

النائب ياسر الهضيبي: حزب الوفد يصر على سن وتطوير القوانين التي تدعم المرأة

مجلس النواب
مجلس النواب
عادل نصار

أكد النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن الهيئة البرلمانية للحزب تركز في الفصل التشريعي الثالث على مناقشة مجموعة من القوانين المهمة وإتمامها بشكل عاجل، لا سيما قانون الإدارة المحلية الذي يمثل مفاصل الدولة المصرية.

وأضاف النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، في لقاء مع شيرين مجدي مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن تطوير عمل المحليات يسهم في تخفيف الضغط على النواب، مما يسمح لهم بالتركيز على العمل التشريعي والرقابي بفاعلية أكبر، إلى جانب متابعة قوانين الحماية الجنائية وقوانين الطفل.

وأشار النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إلى أن الحزب يصر على سن وتطوير القوانين التي تدعم المرأة المصرية، مشيرًا إلى أن المرأة والشباب قد حظوا خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد كبير من الامتيازات، والتي يسعى البرلمان إلى توسيعها وتعزيزها.

وواصل، أن تمكين الشباب في سوق العمل وأداء الشباب القوي يمثلان أولوية، وذلك ضمن جهود تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكد الهضيبي أن التعاون بين البرلمان والحكومة يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين جودة التشريعات بما يخدم مصلحة المواطن المصري مباشرة.

وأوضح أن التركيز سيكون على القوانين التي تساهم في تحسين الخدمات العامة وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع ضمان تمكين المرأة والشباب وتوفير الفرص المتساوية لهم في مختلف المجالات، بما يعكس التزام البرلمان بخدمة المواطنين والعمل على تحقيق التنمية المستدامة.
 

ياسر الهضيبي عضو مجلس النواب الوفد حزب الوفد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

الدواجن

الفراخ هترخص محدش يخزن.. "منتجي الدواجن" تزف أخبارا سارة للمواطنين

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

ترشيحاتنا

رئيس جامعة بنها

رؤساء أقسام جدد بجامعة بنها

ديوان عام محافظة بني سويف

محافظ بني سويف يلتقي المجلس الاستشاري ويُكرم أسرة أحد أعضائه الراحلين تقديرًا لعطائه المجتمعي

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ توجيهاته بشأن مطالب وشكاوى المواطنين

بالصور

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

محمد حلمي رئيسا لمجلس أمناء العاشر من رمضان و"صبحي نصر" و"الزاهد" وكيلين

جهاز العاشر من رمضان
جهاز العاشر من رمضان
جهاز العاشر من رمضان

فيديو

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد