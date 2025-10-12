قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير: جماهير الأهلي متفائلة جدًا بييس توروب
ننشر أسماء أعضاء مجلس الشيوخ المعينين
احذر الغرامة وقطع النت.. كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر
التضامن: تقديم الدعم النقدي إلى 7.8 مليون أسرة مصرية
بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل
مدير الكلية البحرية: نستخدم أحدث النظم العالمية والمناهج في عملية التدريس
أوقفوا حربنا أيضا.. زيلينسكي يهنئ ترامب على وقف إطلاق النار في غزة
موعد مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026
شيخ الأزهر يعزي أمير قطر في وفاة عدد من منتسبي الديوان الأميري في حادث مروري بشرم الشيخ
صحف عالمية: شرم الشيخ تجمع قادة العالم في قمة حاسمة لوقف الحرب في غزة
وزير الري: الجيل الثاني لمنظومة الري ينقل مصر من الإرث إلى الريادة
وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صحف عالمية: شرم الشيخ تجمع قادة العالم في قمة حاسمة لوقف الحرب في غزة

قطاع غزة
قطاع غزة
أ ش أ

تصدّرت قمة السلام بشأن غزة، المقرر عقدها غدًا الإثنين في مدينة شرم الشيخ، عناوين الصحف العالمية، خاصةً أنها تجمع عددًا من قادة العالم، ويترأسها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وسلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على القمة التي ستعقد بمشاركة قادة من أكثر من 20 دولة، مشيرة إلى أنها تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وبدء عهد جديد من الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأضافت الصحيفة أن القمة جاءت بعد أن اتفقت إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار وصفقة تبادل أسرى، عقب مفاوضات غير مباشرة مكثفة في شرم الشيخ خلال الأيام الأخيرة. وقد قُتل أكثر من 67 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في الهجوم الإسرائيلي على غزة. وبدأت الحرب بعد هجوم قادته حماس داخل إسرائيل، قُتل فيه 1200 شخص واختُطف 251 آخرون.

وقد عجلت المفاوضات، التي توسطت فيها مصر وقطر وتركيا، وشارك فيها المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بالهدنة وما يعقبها من زيادة في المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتابعت أن هذا الإعلان جاء في الوقت الذي سار فيه آلاف الفلسطينيين شمال غزة يوم أمس السبت، عائدين سيرًا على الأقدام وبالسيارات والعربات إلى ما تبقى من منازلهم.

ونقلت الصحيفة عن المواطنة الفلسطينية نبيلة باسا قولها- وهي تسير سيرًا على الأقدام- إنها أصيبت بجرح في رأسها خلال الحرب: "إنه شعور لا يوصف، الحمد لله. نحن سعداء للغاية بتوقف الحرب وانتهاء المعاناة".

ويحضر القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورؤساء وزراء بريطانيا كير ستارمر، وإيطاليا جورجيا ميلوني، وإسبانيا بيدرو سانشيز، بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

من جانبها.. ذكرت قناة "تشانل نيوز" آسيا، أن مصر تستضيف قادة العالم، من بينهم ترامب، في شرم الشيخ لقمة تاريخية حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأضافت أنه من المنتظر أن يوقع القادة على اتفاق سلام بوساطة أمريكية يهدف إلى إنهاء الصراع في غزة على أن تبدأ المرحلة الأولى من الخطة بإطلاق سراح الرهائن والسجناء الفلسطينيين بحلول غدا الاثنين، وهو ما تم وصفه بأنه "نقطة تحول تاريخية" بعد عامين من الحرب.

ووافقت إسرائيل على خطة الهدنة التي طرحها ترامب، وسحبت قواتها أمس الأول الجمعة، من عدة مناطق في غزة، مما مهد الطريق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس في غضون 72 ساعة.

وأفادت القناة الأسيوية، بأنه إلى جانب الولايات المتحدة وقطر، لعبت مصر دورًا محوريًا في التوسط في المحادثات التي أدت في النهاية إلى اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.

في السياق.. أبرزت صحيفتا "إيه نيوز زد" الأذرية و"كوريا جانج"، قمة السلام الدولية في مدينة شرم الشيخ، مشيرتا إلى أن القمة تُعقد في سياق جهود مضنية من مصر وقطر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضمان السلام في المنطقة وحل النزاعات العالمية. 

كما ذكرت صحيفة "إنديا إكسبريس"، أن مصر تستعد لاستضافة قمة دولية في منتجع شرم الشيخ المُطل على البحر الأحمر، غدا الاثنين؛ لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يُنهي الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس.

وأشارت إلى أن القمة عقدت في مصر بعد موافقة إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، بدعم من الرئيس الأمريكي ترامب لإنهاء الحرب في غزة. وتشمل المرحلة الأولى من خطته وقف إطلاق النار، والإفراج عن الأسرى والسجناء الفلسطينيين.

قمة السلام الصحف العالمية الرئيس عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

حادث تصادم

وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بالقرب من شرم الشيخ

تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

جانب من الحادث

السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث

ترشيحاتنا

منتخب كاب فيردي

منتظر المباراة بشغف.. ماجد سامي يعلق على مواجهة كاب فيردي وإسواتيني

مصطفى محمد وحسام حسن

تحرك جديد من اتحاد الكرة في احتفالية تأهل منتخب مصر للمونديال

شوبير

شوبير ينتقد ظهور أسامة نبيه الإعلامي: كان لازم ترتب أوراقك قبل الكلام

بالصور

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

بحضور أمير كرارة.. الصور الكاملة للعرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار

فيديو

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

انجيلنا جولي وبراد بيت

من الحب إلى المحاكم.. أنجلينا جولي تفتح ملف الطلاق من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد