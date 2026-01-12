أكرم نجاتي: التنسيقية مستمرة في تمثيل صوت المواطن والطبقة المتوسط

أكد النائب أكرم نجاتي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية تواصل التزامها بأن تكون صوت المواطن والطبقة المتوسطة، مع تقديم أداء رقابي على الحكومة لضمان جودة تنفيذ الموازنة العامة ومتابعة الحساب الختامي.

وأضاف النائب أكرم نجاتي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في لقاء مع شيرين مجدي مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن التنسيقية تتمتع بغالبية التأثير في المجلس، رغم محدودية عدد أعضائها، مؤكدًا أنها تسعى لتحقيق أثر واضح في الأجندة التشريعية للفصل التشريعي الثالث.

وأوضح النائب أكرم نجاتي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن أولويات التنسيقية في الأجندة التشريعية تشمل قانون الإدارة المحلية، القوانين المتعلقة بالتعليم وحقوق الطفل، بالإضافة إلى وضع استراتيجية وطنية للضرائب تضمن استقرارها للمستثمرين.

وواصل، أن التنسيقية تولي اهتمامًا لقوانين التعاونيات الموحدة، وإحياء النقابات مثل نقابة التجاريين، إلى جانب متابعة قانون التصالح وقانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن هذه القوانين تمثل محور التركيز لضمان أداء برلماني مؤثر.

وأشار النائب أكرم نجاتي إلى أن التنسيقية مستمرة في دعم الشباب والفتيات من خلال التمثيل النيابي والممارسة البرلمانية الفعلية، مستشهدًا بمشاركة زميلتهم سامية الحديدي كوَكِلة للسن على المنصة.