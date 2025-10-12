قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فعل يمنعك من غضب الله.. أوصى به النبي
عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية
دعاء سورة البقرة.. يفتح الأبواب المغلقة وترى العجب في حياتك
تاج فوق رأسي.. صلاح المعداوي يشكر الرئيس السيسي لتعيينه بمجلس الشيوخ
توتر متصاعد.. أفغانستان تعلن مقتـ.ل 58 جنديا باكستانيا وإسلام آباد تتوعد برد قوي
نقابة المهن التمثيلية تهنئ المخرج الكبير خالد جلال والنجم ياسر جلال لتعيينهما بمجلس الشيوخ
المستشار الألماني يؤكد حضوره القمة في مصر: نلتزم بتنفيذ اتفاق السلام
بعد تعيينه بالشيوخ.. سيد عبد العال: الرئيس حريص على إثراء الحياة النيابية
سامح الشاذلي: السيادة مصرية في السباحة بالزعانف.. و31 ميدالية حصاد جهد وعزيمة
تفاصيل إنقاذ حياة رئيس البعثة العراقية ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية
المستشار محمود فوزي يهنئ المعينين بالشيوخ على ثقة القيادة السياسية: اختيارات تثري العملية التشريعية
أحمد تركي عن تعيينه في مجلس الشيوخ: أعاهدكم على بذل أقصى درجات الجُهد فى خدمة الوطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقدرة شحن جبارة.. إليك أهم مواصفات هاتف iQOO 15

هاتف iQOO 15
هاتف iQOO 15
لمياء الياسين

تستعد شركة iQOO لحدث إطلاق رئيسي في 20 أكتوبر، حيث ستكشف النقاب عن هاتف iQOO 15 إلى جانب منتجات أخرى، بما في ذلك iQOO Pad 5e و ساعةiQOO Watch GT 2 وiQOO TWS 5. 

تشير التقارير إلى إمكانية إطلاق ب لأول مرة في الحدث نفسه. وقبل الإطلاق المتوقع، نشر مصدر موثوق صورة حقيقية لهاتف Neo 11،إليك أهم مواصفاته الرئيسية.

هاتف iQOO Neo 11
وفقًا للمُسرِّب ، يتميز هاتف iQOO Neo 11 بإطار معدني متوسط ​​الحواف. يعكس نظام الألوان الموضح في الصورة المسربة تصميمًا نابضًا بالحياة مستوحى من القصص المصورة، مما يُشير إلى أن هذا الطراز تحديدًا قد يكون إصدارًا محدودًا أو إصدارًا ذا طابع خاص.
وفقًا للتقارير ، سيُزوَّد هاتف iQOO Neo 11 بشاشة AMOLED مسطحة بدقة 2K ومستشعر بصمة مدمج بالموجات فوق الصوتية. وسيعمل الهاتف بنظام OriginOS 6 المبني على نظام أندرويد 16.

سيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite ، مع بطارية كبيرة بسعة 7500 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 100 واط. مع ذلك، من غير المتوقع أن يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي.
من ناحية الكاميرا، من المتوقع أن يضم هاتف Neo 11 مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل مزودًا بميزة تثبيت الصورة البصرية (OIS)، مع عدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل أو 50 ميجابكسل. ولم تُؤكد تفاصيل الكاميرا ومواصفاتها الأخرى بعد.

ومن المرجح أن يتنافس هاتف iQOO Neo 11 مع الهواتف الذكية الأخرى التي تعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite والتي يتم إطلاقها في نفس الوقت تقريبًا في الصين، مثل OnePlus Ace 6 و Realme GT 8 و Redmi K90

شركة iQOO اتف iQOO 15 هاتف iQOO Neo 11 هاتف Neo 11 الهواتف الذكية الشحن السريع السلكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

جانب من الحادث

السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث

ترشيحاتنا

نتنياهو

مكتب نتنياهو : إسرائيل جاهزة لاستقبال الأسرى "فورا"

أرشيفية

بعد توقف سرقة المساعدات.. الجيش الإسرائيلي كان يتحكم بالعصابات

أندري راجولينا

رئيس مدغشقر: محاولة جارية للاستيلاء على السلطة بالقوة وبشكل غير دستوري

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

فيديو

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد