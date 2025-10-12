بقدرة شحن جبارة.. إليك أهم مواصفات هاتف iQOO 15

تستعد شركة iQOO لحدث إطلاق رئيسي في 20 أكتوبر، حيث ستكشف النقاب عن هاتف iQOO 15 إلى جانب منتجات أخرى، بما في ذلك iQOO Pad 5e و ساعةiQOO Watch GT 2 وiQOO TWS 5.

تشير التقارير إلى إمكانية إطلاق ب لأول مرة في الحدث نفسه. وقبل الإطلاق المتوقع، نشر مصدر موثوق صورة حقيقية لهاتف Neo 11،إليك أهم مواصفاته الرئيسية.

هاتف iQOO Neo 11

وفقًا للمُسرِّب ، يتميز هاتف iQOO Neo 11 بإطار معدني متوسط ​​الحواف. يعكس نظام الألوان الموضح في الصورة المسربة تصميمًا نابضًا بالحياة مستوحى من القصص المصورة، مما يُشير إلى أن هذا الطراز تحديدًا قد يكون إصدارًا محدودًا أو إصدارًا ذا طابع خاص.

وفقًا للتقارير ، سيُزوَّد هاتف iQOO Neo 11 بشاشة AMOLED مسطحة بدقة 2K ومستشعر بصمة مدمج بالموجات فوق الصوتية. وسيعمل الهاتف بنظام OriginOS 6 المبني على نظام أندرويد 16.

سيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite ، مع بطارية كبيرة بسعة 7500 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 100 واط. مع ذلك، من غير المتوقع أن يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي.

من ناحية الكاميرا، من المتوقع أن يضم هاتف Neo 11 مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل مزودًا بميزة تثبيت الصورة البصرية (OIS)، مع عدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل أو 50 ميجابكسل. ولم تُؤكد تفاصيل الكاميرا ومواصفاتها الأخرى بعد.

ومن المرجح أن يتنافس هاتف iQOO Neo 11 مع الهواتف الذكية الأخرى التي تعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite والتي يتم إطلاقها في نفس الوقت تقريبًا في الصين، مثل OnePlus Ace 6 و Realme GT 8 و Redmi K90