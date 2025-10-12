قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الأعلى للإعلام يلتقي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب
التضامن تستعرض تجربة مصر في الدعم النقدي وبرنامج "باب أمل" للتمكين الاقتصادي
ابتداء من اليوم.. دخول 29 دولة أوروبية بنظام EES بدلا من الأختام
سيناريو غير مسبوق في تصفيات أفريقيا لمونديال 2026.. ما السبب؟
11 كرسيا للمستقلين.. ننشر خريطة مقاعد تعيينات الشيوخ 2025 على الأحزاب
«قدها وقدود».. تهنئة مؤثرة من رامز جلال لشقيقه ياسر بعد تعيينه بمجلس الشيوخ
عبد السند يمامة: أشكر الرئيس السيسي بعد تعييني بمجلس الشيوخ وأتشرف بالثقة
تقارير إسرائيلية: حماس تسابق الزمن لإتمام صفقة الأسرى قبل زيارة ترامب
فيريرا يرفض نقل تدريبات الزمالك من الكلية الحربية إلى مقر النادي
شاحنات المساعدات تتدفق من مصر لغزة عبر معبري كرم أبو سالم والعوجة
بعد تعيينه بمجلس الشيوخ.. محمد شبانة: مسؤولية وطنية غالية أتحملها بكل صدق والتزام
إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حادث تصادم سيارة وموتوسيكل وتوك توك بالدقهلية
سيناريو غير مسبوق في تصفيات أفريقيا لمونديال 2026.. ما السبب؟

أمينة الدسوقي

تشهد تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 واقعة نادرة الحدوث في تاريخ كرة القدم، إذ قد يحسم أحد مقاعد المونديال بـ القرعة العشوائية، وهو سيناريو استثنائي لم تعرفه التصفيات من قبل.

لوائح فيفا الحاسمة والقرعة آخر الحلول

يضع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مجموعة دقيقة من المعايير لتحديد المتأهلين عن كل مجموعة في التصفيات، بدءا من عدد النقاط، ثم فارق الأهداف، والأهداف المسجلة والمستقبلة، مرورا بنتائج المواجهات المباشرة، وانتهاء بقاعدة "اللعب النظيف" الخاصة بعدد البطاقات الصفراء والحمراء.

لكن في حال تساوى منتخبان في كل هذه البنود، فإن القرعة العشوائية تصبح هي الفيصل الأخير لتحديد من يتأهل إلى المونديال أو يخوض الملحق.

المجموعة الثالثة عقدة نيجيريا وبنين

الاحتمال الغريب يلوح في الأفق داخل المجموعة الثالثة، التي تضم نيجيريا، بنين، وجنوب أفريقيا، إذ يحتل المنتخب النيجيري المركز الثالث برصيد 14 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن بنين المتصدر قبل الجولة الأخيرة.

وفي الجولة الختامية المقررة يوم الثلاثاء المقبل، تستضيف نيجيريا منتخب بنين في مواجهة حاسمة، بالتزامن مع لقاء جنوب أفريقيا (الوصيف بـ17 نقطة) مع ليسوتو.
وفي حال تعادلت أو خسرت جنوب أفريقيا، فإن الصراع سيتحول تمامًا إلى موقعة نيجيريا وبنين، التي قد تنتهي بتعادل نادر في جميع التفاصيل الفنية والإحصائية.

تفاصيل حسابية دقيقة تقود إلى المفارقة

إذا فازت نيجيريا على بنين بنتيجة 2-1، وهي نفس النتيجة التي فاز بها منتخب بنين في لقاء الذهاب، فسيصبح كلا المنتخبين متعادلين في كل شيء.

النقاط 17 لكل فريق

الأهداف المسجلة 13

الأهداف المستقبلة 9

فارق الأهداف +4

نتائج المواجهات المباشرة متعادلة


حتى عند اللجوء إلى معيار "اللعب النظيف"، فإن المفارقة تستمر؛ إذ تمتلك نيجيريا 13 بطاقة ملونة مقابل 14 لمنتخب بنين، ما يجعل احتمالية التساوي في هذا الجانب أيضًا واردة جدًا.

قرعة تحدد المصير؟

وفي حال تحقق هذا السيناريو بكل تفاصيله، سيكون على الاتحاد الدولي لكرة القدم إجراء قرعة عشوائية لتحديد المنتخب المتأهل إما مباشرة إلى كأس العالم، أو إلى المرحلة الفاصلة، إذا ما ضمنت جنوب أفريقيا الصدارة بـ18 نقطة عقب فوزها على ليسوتو.

حدث تاريخي محتمل

لو وقع هذا السيناريو بالفعل، فستكون تلك المرة الأولى في تاريخ تصفيات أفريقيا التي يحدد فيها مصير منتخب عبر قرعة رسمية، وهو ما يضيف بعدا دراميا غير مسبوق إلى الطريق نحو مونديال 2026، ويجعل أنظار القارة السمراء كلها تتجه إلى جولة الحسم يوم الثلاثاء المقبل.

تصفيات أفريقيا مونديال 2026 كأس العالم 2026 تصفيات قارة أفريقيا الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة نيجيريا معيار اللعب النظيف

