فن وثقافة

نبيلة عبيد: الرئيس السيسي كان لديه الحق فى رفض التهجير.. خاص

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن رايها فى اتفاق شرم الشيخ الذى من المقرر ان تقام غدا والانجاز الذى حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف إطلاق النار على غزة. 

وقالت نبيلة عبيد فى تصريح خاص لصدى البلد : ان اتفاق شرم الشيخ انجاز حقيقى وما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد انجازا يمنح الفلسطنيين املا فى إقامة دولة مستقلة. 

واوضحت نبيلة : ان الرئيس كان لديه كل الحق فى رفض التهجير للفلسطنيين وهذا الامر كان فى محله. 

المساعدات المصرية إلى غزة.. رسالة إنسانية وأخلاقية

كما كشفت عن بدء تدفق المساعدات الإنسانية المصرية إلى غزة فور إعلان الاتفاق، معتبرة أن هذا التحرك السريع يعكس عمق الدور الإنساني والأخلاقي لمصر في دعم الشعب الفلسطيني.

رؤية السيسي لحل الدولتين.. الطريق إلى سلام دائم

ودعت شاهين إلى خطوات عملية تلي وقف إطلاق النار، تضمن الحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها إقامة الدولة المستقلة.

وتابعت: "هذا ما يتفق مع رؤية الرئيس السيسي، الذي يؤكد دومًا أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم"، بحسب تعبيرها.

العالم يثمّن الدور المصري.. ومصر تثبت ريادتها

وختمت إلهام شاهين حديثها بالقول: "العالم كله يهنئ الرئيس السيسي على هذا الإنجاز، ومصر اليوم تُثبت أنها ليست فقط جزءًا من المعادلة، بل صانعة للقرار وصاحبة دور تاريخي في حفظ السلام".

وأوضحت أن ما جرى في شرم الشيخ ليس مجرد حدث سياسي، بل لحظة فخر واعتزاز لكل مصري، ودليل جديد على أن مصر ستبقى صانعة السلام في الشرق الأوسط.

نبيلة عبيد الفنانة نبيلة عبيد أفلام نبيلة عبيد أعمال نبيلة عبيد اتفاق شرم الشيخ

