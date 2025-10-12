لطيفة: باخد إبرة تجميل اسمها سجادة الصلاة

حلت النجمة التونسية لطيفة ضيفة على قناة الحوار التونسية، وكشفت من خلالها عن حقيقة خضوعها لعمليات الجميل، وسر جمالها وإطلالتها الشبابية.

وقالت لطيفة: «الناس اللي بتسألني هل باخد إبرة تجميل؟ أيوه باخد إبرة اسمها سجادة الصلاة وعلاقتي بربنا»، مشيرة إلى أنها تتبع عادات سليمة مثل النوم والاستيقاظ المبكر والبعد عن الطاقات السلبية، نافية خضوعها لعمليات تجميل في السابق.

أغاني ألبوم لطيفة

وفي موسم الصيف، طرحت الفنانة لطيفة ألبوم “قلبي ارتاح”، وتضمن الألبوم 14 أغنية، على النحو التالي:

قلبي ارتاح، من كلمات: حسام سعيد، ألحان: مصطفى الشعيبي، توزيع موسيقي: محمد ياسر. هتقبلني، من كلمات: محمد شافعي، ألحان: إسلام رفعت، توزيع موسيقي: إسلام رفعت. SORRY، من كلمات: مصطفى حدوته، ألحان: أردني، توزيع موسيقي: كلوبكس. معرفكش، من كلمات: مصطفى حدوته، ألحان: وليد العطار، توزيع موسيقي: كلوبكس. عندنا وبس، من كلمات: مصطفى حدوته، ألحان: إسلام السقا، توزيع موسيقي: كلوبكس. اكتشفت، من كلمات: محمد شافعي، الحان: إسلام رفعت، توزيع موسيقي: إسلام رفعت. تسلملي، من كلمات: حسام سعيد، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع موسيقي: خالد نبيل. أخبارك ايه، من كلمات: مصطفى حدوته، ألحان: أردني، توزيع موسيقي: كلوبكس. قضى عليا الحنين، من كلمات: أحمد العزب، ألحان: يوحنا فيكتور، توزيع موسيقي: مؤمن ياسر. هوينا هوينا، من كلمات: إسلام الجريني، ألحان: جابر جمال، توزيع موسيقي: أحمد حداد. قبل ما تبعد، من كلمات: محمد شافعي، ألحان: إسلام رفعت، توزيع موسيقي: إسلام رفعت. أنا والله ما أنا، من كلمات: عبد الوهاب محمد، ألحان: كاظم الساهر، توزيع موسيقي: ميشيل فاضل. ألف وأرجعله، من كلمات: عبد الوهاب محمد، ألحان: زياد الطويل، توزيع موسيقي موسيقي: خالد نبيل. قلبي حن، من كلمات: ياسين حمزاوي، ألحان: أمين القلسي، توزيع موسيقي: أمين القلسي.

ألبوم لطيفة

كشفت النجمة التونسية والعربية لطيفة عن استعدادها لطرح ألبومها الجديد بعنوان "قلبي ارتاح"، بداية من يوم 10 يوليو الجاري، حيث سيضم الألبوم 14 أغنية، يتم إطلاقها تدريجيًا وفق خطة طرح مبتكرة، تتيح للجمهور الاستماع للألبوم على دفعات عبر مختلف المنصات الموسيقية.

وأوضحت لطيفة أن أول دفعة من الألبوم ستُطرح يوم 10 يوليو الجاري.

وأكدت لطيفة في تصريحاتها أن "قلبي ارتاح" يمثل نقلة نوعية في مشوارها الغنائي، قائلة:

“الألبوم مختلف تمامًا عن كل أعمالي السابقة، سواء من حيث التوزيع أو الكلمات أو الألحان. فيه أشكال موسيقية جديدة ومبتكرة تواكب التطور الموسيقي في العالم.”

كما أوضحت أن الأغنيات تنوّعت بين الفرح والألم، الحنين والحزن، والجراح، وهي مشاعر حقيقية عاشتها ولامستها خلال مسيرتها الفنية والإنسانية.

وأضافت لطيفة أن الألبوم سيتضمن مفاجأة خاصة ستُعلن عنها بالتزامن مع إطلاق الأغنيات، دون الكشف عن تفاصيلها في الوقت الحالي، مما أثار فضول جمهورها على السوشيال ميديا.

وبالتزامن مع إعلان الألبوم، نشرت لطيفة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور جديدة من جلسة تصوير خاصة بالألبوم، نالت إعجاب جمهورها، الذين عبّروا عن حماسهم الشديد لعودة لطيفة بألبوم جديد بعد نجاحاتها الأخيرة.

الجدير بالذكر أن آخر ألبومات لطيفة كان "مفيش ممنوع"، الذي طُرح العام الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا، كما حصد العديد من الجوائز والتكريمات، واعتُبر أول ألبوم في الوطن العربي يتم تصويره بالكامل بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI).