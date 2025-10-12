مدير الرياضة بالقليوبية يتفقد مركز شباب مرصفا استعدادا لتنفيذ قافلة طبية

تفقد الدكتور وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم مركز شباب مرصفا، وذلك للمتابعة الميدانية والوقوف على الاستعدادات النهائية لتنفيذ قافلة طبية شاملة المقرر إقامتها يوم السبت المُقبل، ضمن خطة المديرية لخدمة المجتمع المحلي وتوسيع نطاق المبادرات التنموية داخل مراكز الشباب.

وأكد "الفرماوي" خلال جولته حرص مديرية الشباب والرياضة على تقديم الدعم الكامل للمبادرات التي تستهدف صحة المواطن، مشيرا إلى أن القوافل الطبية تأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، والتي أصبحت مراكز تنمية وخدمة مجتمعية إلى جانب دورها الرياضي والثقافي.



وشملت الجولة تفقد مرافق المركز والتأكد من جاهزية أماكن استقبال المواطنين، وتوفير الإمكانات اللازمة لنجاح فعاليات القافلة.



تنفذ القافلة الطبية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وبالتعاون مع الجهات الطبية المختصة، حيث تهدف القافلة إلى تقديم خدمات طبية مجانية في مختلف التخصصات للأهالي، وإجراء الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وتقديم التوعية الصحية والإرشادات الوقائية.



كما تأتي هذه الجهود استمرارا لخطة وزارة الشباب والرياضة في دعم المبادرات المجتمعية التي تعزز من جودة الحياة وتحقق التنمية الشاملة داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجا بمحافظة القليوبية.