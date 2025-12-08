حكام مباريات الثلاثاء في بطولة كأس عاصمة مصر 2025

أعلن اتحاد الكرة المصري عن طاقم حكام مباريات الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025 ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، والتي تشهد ثلاث مواجهات قوية أبرزها مواجهة الزمالك والمقاولون العرب، بالإضافة إلى مباراتي بيراميدز أمام البنك الأهلي، وفاركو أمام المقاولون العرب.

بيراميدز × البنك الأهلي – الساعة 8:00 مساءً

يستضيف فريق بيراميدز نظيره البنك الأهلي في واحدة من أبرز مباريات الجولة، وقد أسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء إلى طاقم تحكيم مكوّن من:

حكم الساحة: وائل فرحان

المساعد الأول: هشام ربيع

المساعد الثاني: محمد مجدي الشيخ

الحكم الرابع: هيثم الشريف

حكم الـ VAR: أحمد جابر

مساعد الـ VAR: حسني سلطان

الزمالك × المقاولون العرب – الساعة 8:00 مساءً

تقام المباراة على ملعب ستاد حرس الحدود، حيث يلتقي الزمالك مع المقاولون العرب في مواجهة مرتقبة، وجاء طاقم التحكيم على النحو التالي:

حكم الساحة: محمود ناجي

المساعد الأول: أحمد بكر

المساعد الثاني: محمد أبو رحاب

مساعد الـ VAR: محمد أيمن

فاركو × المقاولون العرب – الساعة 5:00 مساءً

في افتتاح مباريات اليوم، يلعب فاركو أمام المقاولون العرب، وقد أعلن اتحاد الكرة عن الطاقم المسؤول عن إدارة المباراة:

حكم الساحة: عبد الحكيم ناصر

المساعد الأول: يوسف البساطي

المساعد الثاني: عمران فريج

الحكم الرابع: أحمد حمدي

حكم الـ VAR: وليد ناجي

مساعد الـ VAR: شريف عبدالله

كهرباء الإسماعيلية – مباراة إضافية ضمن الجولة

كما تم الكشف عن طاقم مباراة فريق كهرباء الإسماعيلية في البطولة، بقيادة تحكيمية لـ:

حكم الساحة: محمود ناجي

الحكم الرابع: أحمد ناصر

حكم الـ VAR: محمد علي الشناوي



