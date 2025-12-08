حكام مباريات الثلاثاء في بطولة كأس عاصمة مصر 2025

أعلن اتحاد الكرة المصري عن طاقم حكام مباريات الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025 ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، والتي تشهد ثلاث مواجهات قوية أبرزها مواجهة الزمالك والمقاولون العرب، بالإضافة إلى مباراتي بيراميدز أمام البنك الأهلي، وفاركو أمام المقاولون العرب.
بيراميدز × البنك الأهلي – الساعة 8:00 مساءً
يستضيف فريق بيراميدز نظيره البنك الأهلي في واحدة من أبرز مباريات الجولة، وقد أسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء إلى طاقم تحكيم مكوّن من:
- حكم الساحة: وائل فرحان
- المساعد الأول: هشام ربيع
- المساعد الثاني: محمد مجدي الشيخ
- الحكم الرابع: هيثم الشريف
- حكم الـ VAR: أحمد جابر
- مساعد الـ VAR: حسني سلطان
الزمالك × المقاولون العرب – الساعة 8:00 مساءً
تقام المباراة على ملعب ستاد حرس الحدود، حيث يلتقي الزمالك مع المقاولون العرب في مواجهة مرتقبة، وجاء طاقم التحكيم على النحو التالي:
حكم الساحة: محمود ناجي
- المساعد الأول: أحمد بكر
- المساعد الثاني: محمد أبو رحاب
- مساعد الـ VAR: محمد أيمن
فاركو × المقاولون العرب – الساعة 5:00 مساءً
في افتتاح مباريات اليوم، يلعب فاركو أمام المقاولون العرب، وقد أعلن اتحاد الكرة عن الطاقم المسؤول عن إدارة المباراة:
- حكم الساحة: عبد الحكيم ناصر
- المساعد الأول: يوسف البساطي
- المساعد الثاني: عمران فريج
- الحكم الرابع: أحمد حمدي
- حكم الـ VAR: وليد ناجي
- مساعد الـ VAR: شريف عبدالله
كهرباء الإسماعيلية – مباراة إضافية ضمن الجولة
كما تم الكشف عن طاقم مباراة فريق كهرباء الإسماعيلية في البطولة، بقيادة تحكيمية لـ:
- حكم الساحة: محمود ناجي
- الحكم الرابع: أحمد ناصر
- حكم الـ VAR: محمد علي الشناوي