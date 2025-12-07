قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بروتوكول تعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول لمعالجة المخلفات البترولية نوويًا بطريقة آمنة
طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا وأجرها في الساعة 50 ألف.. من هي شروق قاسم؟
استئناف دخول المساعدات إلى غزة بعد يومين من إغلاق منفذ كرم أبو سالم
حكم المداومة على صلاة ركعتين على روح أبي المتوفى.. الإفتاء تجيب
الصحة الفلسطينية: 52% من قائمة الأدوية الأساسية و71% من قوائم المستهلكات الطبية رصيدها صفر
محافظ الغربية يهنئ البطل الأولمبي محمد السيد ويؤكد: ذهبية مستحقة ترفع اسم مصر
عبور تاريخي للحوض العائم "GREEN DOCK 3" عبر قناة السويس مع تدابير ملاحية خاصة
احذر.. تجاوز السرعة المقررة على الطرق يعرضك لغرامة 1500 جنيه بالقانون
نتنياهو: الفلسطينيون امتلكوا دولة سابقا وحاولوا تدمير إسرائيل منها
ليفربول يبدأ خطة ما بعد صلاح.. من هو الجناح الإفريقي المرشح لخلافته؟
حكم جمع الصلوات بسبب قرب مواقيتها في فصل الشتاء.. الإفتاء توضح
قوافل المساعدات تصل القطاع عبر معبر رفح ومنفذ كرم أبو سالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المصري يستعيد عمر الساعي قبل انطلاقة كأس عاصمة مصر

عمر الساعي
عمر الساعي
منتصر الرفاعي

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري جهود لاعبه عمر الساعي بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الماضية، حيث انتظم اللاعب في التدريبات الجماعية استعدادًا لانطلاق منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، والتي يبدأها المصري بمواجهة قوية أمام الاتحاد السكندري.

موعد مباراة المصري والاتحاد السكندري

يستعد المصري لملاقاة الاتحاد السكندري يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر الجاري، في تمام الخامسة مساءً على استاد السويس الجديد، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

مجموعة المصري في كأس عاصمة مصر

ويشارك المصري في المجموعة الثالثة التي تضم كلًا من: الزمالك والمصري وحرس الحدود وزد إف سي والاتحاد السكندري وسموحة وكهرباء الإسماعيلية.

وكان المصري قد حقق فوزًا تاريخيًا على زيسكو الزامبي خارج الديار، ليصبح أول نادٍ مصري يهزم فريقًا زامبيًا على أرضه. 

إذ سبق أن شارك الأهلي والزمالك في مواجهات سابقة أمام زيسكو خارج مصر، حيث تعادل الأهلي في مباراة وخسر في أخرى، بينما تعادل الزمالك في لقائه الوحيد على الملعب نفسه.

ويواصل المصري عروضه القوية في كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما جمع العلامة الكاملة بالفوز في أول جولتين من دور المجموعات.

انتصر الفريق في الجولة الأولى على كايزر تشيفز بهدفين مقابل هدف على استاد السويس الجديد، قبل أن يهزم زيسكو في زامبيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط متصدرًا مجموعته.

المصري كأس عاصمة مصر عمر الساعي مباراة المصري والاتحاد السكندري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

سعر الدولارر

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 7-12-2025

الزمالك

شائعات إغلاق الزمالك.. عمرو أديب مُنفعلاً: قولولنا خلاص كده إحنا عايزين الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

نتنياهو

نتنياهو: لن أعتزل الحياة السياسية إذا حصلت على العفو

المستشار الألماني

ميرز: ألمانيا لا تعترف بالدولة الفلسطينية والمرحلة الثانية من خطة السلام تثير الشكوك

نتنياهو

نتنياهو: ناقشت التعاون الأمني مع المستشار الألماني

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد