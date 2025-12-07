المصري يستعيد عمر الساعي قبل انطلاقة كأس عاصمة مصر

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري جهود لاعبه عمر الساعي بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الماضية، حيث انتظم اللاعب في التدريبات الجماعية استعدادًا لانطلاق منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، والتي يبدأها المصري بمواجهة قوية أمام الاتحاد السكندري.

موعد مباراة المصري والاتحاد السكندري

يستعد المصري لملاقاة الاتحاد السكندري يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر الجاري، في تمام الخامسة مساءً على استاد السويس الجديد، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

مجموعة المصري في كأس عاصمة مصر

ويشارك المصري في المجموعة الثالثة التي تضم كلًا من: الزمالك والمصري وحرس الحدود وزد إف سي والاتحاد السكندري وسموحة وكهرباء الإسماعيلية.

وكان المصري قد حقق فوزًا تاريخيًا على زيسكو الزامبي خارج الديار، ليصبح أول نادٍ مصري يهزم فريقًا زامبيًا على أرضه.

إذ سبق أن شارك الأهلي والزمالك في مواجهات سابقة أمام زيسكو خارج مصر، حيث تعادل الأهلي في مباراة وخسر في أخرى، بينما تعادل الزمالك في لقائه الوحيد على الملعب نفسه.

ويواصل المصري عروضه القوية في كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما جمع العلامة الكاملة بالفوز في أول جولتين من دور المجموعات.

انتصر الفريق في الجولة الأولى على كايزر تشيفز بهدفين مقابل هدف على استاد السويس الجديد، قبل أن يهزم زيسكو في زامبيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط متصدرًا مجموعته.