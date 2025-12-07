قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل تركه حكم سوريا.. إعلامية تكشف ماذا دار بينها وبين بشار الأسد في فيديو بالسيارة؟|شاهد
«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي
سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 7-12-2025
«وجوده ضرورة مش رفاهية» .. عمرو أديب يرفض فكرة إغلاق الزمالك | ماذا قال؟
الخبراء في «صالون الإعلام» يؤكدون: لا تنمية حقيقية دون إعلام واعٍ… والأسرة خط الأمان للمجتمع والدولة
رغم التعادل أمام الإمارات.. مروان حمدي: الفراعنة قادرون على حسم التأهل
حول حادث السبّاح يوسف.. خبير قلب يكشف: توقف الإنعاش 10 ثوانٍ فقط قد يحرم المريض من الحياة|فيديو
بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل
برق ورعد في سماء مدينة شرم الشيخ .. وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار | شاهد
حلمي طولان يطمئن الجماهير: منتخب مصر جاهز لتخطي الأردن والتأهل
بعثة سيدات الزمالك تغادر القاهرة استعدادًا لكأس العالم للأندية
مدرب الزمالك السابق: أتابع الأبيض دائمًا.. ولديّ ذكريات لا تُنسى مع الفريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالتزامن مع التوقف الدولي.. انطلاقة قوية لكأس عاصمة مصر 2025-2026

كأس عاصمة مصر
كأس عاصمة مصر
رباب الهواري

تستعد أندية الدوري المصري الممتاز لانطلاق منافسات بطولة كأس عاصمة مصر 2025-2026، والتي تبدأ فعالياتها يوم الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع فترة التوقف الدولي الخاصة بمشاركة المنتخبات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025. 

وتمتد مواجهات دور المجموعات حتى 17 يناير 2026 في نسخة يُنتظر أن تشهد تنافسًا كبيرًا بين الأندية في ظل غياب اللاعبين الدوليين.

مواعيد الجولة الأولى من البطولة

الثلاثاء – افتتاح المنافسات

  • فاركو × المقاولون العرب – 5 مساءً – استاد حرس الحدود
  • كهرباء الإسماعيلية × الزمالك – 8 مساءً – استاد هيئة قناة السويس
  • بيراميدز × البنك الأهلي – 8 مساءً – استاد 30 يونيو

الأربعاء 10 ديسمبر

  • طلائع الجيش × سيراميكا كليوباترا – 5 مساءً – استاد جهاز الرياضة العسكري
  • زد × سموحة – 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي
  • الإسماعيلي × الجونة – 8 مساءً – استاد الإسماعيلية

الخميس 11 ديسمبر

  • الاتحاد السكندري × المصري – 5 مساءً – استاد السويس الجديد
  • وادي دجلة × بتروجت – (التوقيت لم يُعلن) – استاد السلام الدولي
  • الأهلي × إنبي – 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي

توزيع الفرق على مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى
 

الأهلي – سيراميكا كليوباترا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

وتُعد هذه المجموعة من الأقوى بوجود الأهلي وعدد من الفرق التي تقدم مستويات ثابتة في الدوري.

المجموعة الثانية

بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

مجموعة متوازنة تضم فرقًا تبحث عن إثبات وجودها وتحقيق انطلاقة قوية في البطولة
 

المجموعة الثالثة

الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

وتبرز هذه المجموعة بوجود مواجهات جماهيرية قوية بين الزمالك والمصري والاتحاد


 

كأس عاصمة مصر الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

حالة الطقس

طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

حالة الطقس

حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار

صورة أرشيفية

اجازة نصف العام |التعليم: مدتها شهر لأولى و2 ابتدائي وأسبوعين لباقي الصفوف

ضبط التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025

ضبط التردد الآن.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025

منتخب مصر

كأس العرب 2025.. شاهد مباراة مصر والإمارات مجانا على هذه القنوات

دور البرد -ارشيفية

الإصابات التنفسية دور برد ولا فيروس جديد.. الصحة تحسم الجدل وتكشف الحقائق كاملة

ترشيحاتنا

كل ما تريد معرفته عن تقنية V2H .. الآمال والتحديات

كل ما تريد معرفته عن تقنية V2H في السيارات الكهربائية.. الآمال والتحديات

فيفا للسلام

الأولى في تاريخ الاتحاد الدولي.. ماهي جائزة فيفا للسلام؟

احذر.. هذه السيارات ممنوعة من التداول| إيه الحكاية؟

احذر.. هذه السيارات ممنوعة من التداول| إيه الحكاية؟

بالصور

خطفت الأنظار في إيديكس 2025.. "VIP1" أول سيارة مدرعة في مصر.. صور

سيارة المصفحة VIP1
سيارة المصفحة VIP1
سيارة المصفحة VIP1

أبرزهم أسماء جلال وصبا مبارك .. نجوم الفن في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان البحر الأحمر

اسماء جلال وصبا مبارك
اسماء جلال وصبا مبارك
اسماء جلال وصبا مبارك

تمنع السرطان وتقوى البروستاتا .. ثمرة غير متوقعة تحمى من أمراض خطيرة

الرمان
الرمان
الرمان

النجم اللبناني "رامي عياش" يحيي حفل زفاف فخم بحضور نجوم الفن المصري

رامي عياش
رامي عياش
رامي عياش

فيديو

عصام صاصا

بسبب مشاجرة المعادي.. عصام صاصا أمام المحكمة وزوجته تشعل الجدل |فيديوجراف

خطأ طبي يصدم رحمة حسن

خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة

جميلة عزيز واشرف زكي

جميلة عزيز: في فترة انهرت ووقعت.. وأشرف زكي قالي مش هسيبك إلا لو حصلي حاجة

جميلة عزيز

بعد إصابتها بالسرطان للمرة الثانية.. جميلة عزيز: انتهيت من الكيماوي ادعولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد