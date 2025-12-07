بالتزامن مع التوقف الدولي.. انطلاقة قوية لكأس عاصمة مصر 2025-2026

تستعد أندية الدوري المصري الممتاز لانطلاق منافسات بطولة كأس عاصمة مصر 2025-2026، والتي تبدأ فعالياتها يوم الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع فترة التوقف الدولي الخاصة بمشاركة المنتخبات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وتمتد مواجهات دور المجموعات حتى 17 يناير 2026 في نسخة يُنتظر أن تشهد تنافسًا كبيرًا بين الأندية في ظل غياب اللاعبين الدوليين.

مواعيد الجولة الأولى من البطولة

الثلاثاء – افتتاح المنافسات

فاركو × المقاولون العرب – 5 مساءً – استاد حرس الحدود

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك – 8 مساءً – استاد هيئة قناة السويس

بيراميدز × البنك الأهلي – 8 مساءً – استاد 30 يونيو

الأربعاء 10 ديسمبر

طلائع الجيش × سيراميكا كليوباترا – 5 مساءً – استاد جهاز الرياضة العسكري

زد × سموحة – 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي

الإسماعيلي × الجونة – 8 مساءً – استاد الإسماعيلية

الخميس 11 ديسمبر

الاتحاد السكندري × المصري – 5 مساءً – استاد السويس الجديد

وادي دجلة × بتروجت – (التوقيت لم يُعلن) – استاد السلام الدولي

الأهلي × إنبي – 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي

توزيع الفرق على مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى



الأهلي – سيراميكا كليوباترا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

وتُعد هذه المجموعة من الأقوى بوجود الأهلي وعدد من الفرق التي تقدم مستويات ثابتة في الدوري.

المجموعة الثانية

بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

مجموعة متوازنة تضم فرقًا تبحث عن إثبات وجودها وتحقيق انطلاقة قوية في البطولة



المجموعة الثالثة

الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

وتبرز هذه المجموعة بوجود مواجهات جماهيرية قوية بين الزمالك والمصري والاتحاد



