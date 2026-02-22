قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط
حبس وغرامة .. عقوبات مشدّدة للمتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الدقهلية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
وزير الاستثمار: ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين
الأزهر للفتوى: الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد
والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين
متى يكون المرض مُبررًا للإفطار في رمضان؟ .. الإفتاء توضح
ضربته بالقلم علشان أحتوي الموقف.. ننشر أقوال عمدة ميت عاصم في واقعة إجبار شاب على ارتداء بدلة رقص ببنها
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأحد.. ومفاجأة في عيار 21
رياضة

من 3 سنين.. مينا ماهر يكتب منشورًا بشأن ناصر منسي

ناصر منسي
ناصر منسي
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي مينا ماهر منشورًا بشأن اللاعب ناصر منسي نجم الزمالك.

ناصر منسي 

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "زي النهاردة من ٣ سنين جبنا الأسطورة ناصر منسي".

وكان قد أشاد الإعلامي محمد طارق أضا بالثنائي إمام عاشور، لاعب الأهلي، وأحمد فتوح، لاعب الزمالك، بعد تألقهما في الجولة الماضية من الدوري الممتاز، مؤكدًا أن ناصر منسي بات أسطورة حيّة في نظر جماهير القلعة البيضاء.

وقال “أضا”، خلال تقديمه برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «فتوح وإمام عاشور تألقا في جولة الدوري، واللاعبان نجحا في اقتناص ثلاث نقاط مهمة للأهلي والزمالك».

وأضاف: «إمام عاشور استعاد قوته ومهارته، وفتوح في مركز 8 يمنح فريقه حلولًا كثيرة داخل الملعب».

وتابع: «ناصر منسي أسطورة حية لجمهور الزمالك داخل الملاعب المصرية، يعيش حالة لافتة من التألق، فمهما أهدر من فرص، تنسى الجماهير ذلك وتتذكر أهدافه الحاسمة».

وأشار إلى أن «ناصر منسي وصل إلى 100 مباراة بقميص الزمالك، سجل خلالها 31 هدفًا وصنع 6 أهداف، وأجبر الجميع على احترامه. أرقامه مميزة، وإذا واصل بهذا التركيز فقد يحجز مكانًا مع حسام حسن في قائمة المنتخب بكأس العالم، خاصة أن المنتخب يبحث عن مهاجم آخر بجوار مصطفى محمد في المونديال».

وأوضح: «هناك صراع محتدم بين جميع الفرق، سواء في القمة أو في مراكز الهبوط، وأصبح الحديث عن التحكيم حاضرًا في كل مباراة».

واختتم تصريحاته قائلًا: «أتمنى توحيد القرارات التحكيمية خلال المباريات المقبلة، مع تطبيق مبدأ المداورة بين الحكام، حتى لا تثار علامات استفهام أو جدل تحكيمي».

ناصر منسي الاهلي الزمالك

