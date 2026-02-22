قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

قلبي راضي.. حسين الشحات يكتب رسالة غامضة عبر إنستجرام

باسنتي ناجي

وجه نجم الأهلي ومنتخب مصر حسين الشحات رسالة  غامضة لـ متابعيه، أثارت جدلا واسعاً.

حسين الشحات 

وكتب حسين الشحات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري:"كمية رضا في قلبي محدش يتخيلها والله الحمدلله في كل الأحوال".

وكان قد كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن تحرك إدارة النادي الأهلي لعقد جلسة حاسمة مع الثنائي حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا لتحديد مصير تجديد تعاقدهما، وسط تباين واضح في مواقف اللاعبين.

وأضاف أضا خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «كوكا يتمسك بفكرة خوض تجربة احترافية خارجية، ويفضل الانتقال إلى أحد الأندية في البرتغال، معتبرًا أن الفترة الحالية هي الأنسب لاتخاذ القرار».

وتابع: «أما الشحات، فتدور الأزمة حول مدة العقد، حيث ترغب الإدارة في تمديد موسمه واحد مع خيار لموسم ثانٍ مشروط بالمشاركة في 70% من المباريات، وهو بند يرفضه اللاعب، مطالبًا بعقد موسمين ثابتين دون شروط مرتبطة بنسبة المشاركة، لضمان استقراره الفني والذهني».

وأتم أضا: «هناك شبه اتفاق على تقدير حسين الشحات ماليًا بعد التضحيات التي قدمها سابقًا عند تعاقده مع الأهلي، والأقرب هو تجديد عقده مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة».

