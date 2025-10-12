قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالاأقام .. بيراميدز يعتلي صدارة تصنيف الأندية الأفريقية متفوقا على الأهلي|تفاصيل
رسميًا.. انضمام رياضة الكيوكوشنكاي إلى الاتحاد المصري للووشو كونغ فو
قمة السيسي-ترامب تتصدر جدول أعمال قمة شرم الشيخ.. تعرف على البرنامج المبدئي
يديعوت أحرونوت: رفات إيلي كوهين قد تُسلّم إلى إسرائيل قريبا
لماذا حرمت الصلاة بعد العصر؟.. النبي منعها لـ سببين لا تعرفهما
شيخ الأزهر للسفير الياباني: 6 منح دراسية لأبناء الجالية المسلمة ومستعدون لتدريب أئمة طوكيو
إصابة مبابي تربك معسكر فرنسا قبل مواجهة أيسلندا وتثير الجدل حول قرار ديشامب
رغم تلقيها دعوة رسمية.. إيران تغيب عن قمة شرم الشيخ للسلام
رسميا.. النقل تصدر قرارًا بفرض رسوم مرور على طريق رافد جمصة بطول 53 كيلومترًا
«ييس ثوروب» يُراقب لاعبي الأهلي الدوليين المشاركين مع منتخبي مصر الأول والثاني
الأهلي يهدي حسن شحاته "تي شيرت" برقمه الشهير 14 ..شاهد
كواليس مشروع الإيجار القديم.. كيف يمكن حجز الوحدة البديلة قبل طرحها رسميًا؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

نزل ضرب في الكل.. ولي أمر يعتدي على 3 مدرسين بأسيوط

خلف الزناتي نقيب المعلمين
خلف الزناتي نقيب المعلمين
الديب أبوعلي

تلقت غرفة العمليات الرئيسية بنقابة المعلمين، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب،  اليوم الأحد، إخطارا من النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط، بتعدى ولي أمر على كل من "محمد المختار صلاح "مدير مدرسة طارق بن زياد الابتدائية بمحافظة أسيوط و"عمر محمد غانم" وكيل المدرسة و "حمدي راضي شاهين" معلم بالمدرسة، بالسب والضرب، مما أسفر عن إصابة المعلم حمدي شاهين بخدوش متفرقة.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي ، النقابة الفرعية بأسيوط برئاسة عزت على حسن، بمتابعة الواقعة مع محامي النقابة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق المعلم، حيث تم مرافقة وكيل المدرسة و المعلم لقسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.

وتبين أن الاعتداء وقع أثناء محاولة ولي الأمر الدخول للفصل بالقوة لاستلام ابنته أثناء اليوم الدراسي، وتم التوضيح له بأن هناك مواعيد رسمية لاستلامها، إلا في حال وجود سبب يسمح بذلك، إلا أن ولي الأمر رفض الاستماع إليهم، وقام بالتعدي على مدير وكيل المدرسة ومعلم، ما أسفر عن إصابة المعلم بخدوش متفرقة بالجسم.

وقامت النقابة الفرعية باتخاذ كافة الاجراءات القانونية تنفيذا لتوجيهات خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، لضمان حقوق المعلم وصون كرامته، والتوجه فورا لقسم الشرطة.

وكانت نقابة المهن التعليمية، أعلنت تشكيل غرفة عمليات مركزية، مع انطلاق العام الدراسي، تتواصل يوميا مع النقابات الفرعية واللجان النقابية، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لمتابعة أحوال المعلمين، وحل أى مشاكل تواجههم.

غرفة العمليات الرئيسية بنقابة المعلمين نقابة المعلمين نقيب المعلمين مدرسة طارق بن زياد الابتدائية بمحافظة أسيوط محافظة أسيوط نقابة المهن التعليمية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

جانب من الحادث

السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

معرض دمنهور للكتاب

نصوص وشهادات في السرد .. إبداعات تروي مسيرة الأدب في معرض دمنهور للكتاب

معرض دمنهور للكتاب

في معرض دمنهور للكتاب.. البحيرة تكشف أسرار تراثها وحضارتها

حادث الطريق

مصرع 3 دبلوماسيين قطريين و6 من أسرة واحدة.. تفاصيل حادثي القصير وجنوب سيناء

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

