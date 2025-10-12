نزل ضرب في الكل.. ولي أمر يعتدي على 3 مدرسين بأسيوط

تلقت غرفة العمليات الرئيسية بنقابة المعلمين، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الأحد، إخطارا من النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط، بتعدى ولي أمر على كل من "محمد المختار صلاح "مدير مدرسة طارق بن زياد الابتدائية بمحافظة أسيوط و"عمر محمد غانم" وكيل المدرسة و "حمدي راضي شاهين" معلم بالمدرسة، بالسب والضرب، مما أسفر عن إصابة المعلم حمدي شاهين بخدوش متفرقة.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي ، النقابة الفرعية بأسيوط برئاسة عزت على حسن، بمتابعة الواقعة مع محامي النقابة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق المعلم، حيث تم مرافقة وكيل المدرسة و المعلم لقسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.

وتبين أن الاعتداء وقع أثناء محاولة ولي الأمر الدخول للفصل بالقوة لاستلام ابنته أثناء اليوم الدراسي، وتم التوضيح له بأن هناك مواعيد رسمية لاستلامها، إلا في حال وجود سبب يسمح بذلك، إلا أن ولي الأمر رفض الاستماع إليهم، وقام بالتعدي على مدير وكيل المدرسة ومعلم، ما أسفر عن إصابة المعلم بخدوش متفرقة بالجسم.

وقامت النقابة الفرعية باتخاذ كافة الاجراءات القانونية تنفيذا لتوجيهات خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، لضمان حقوق المعلم وصون كرامته، والتوجه فورا لقسم الشرطة.

وكانت نقابة المهن التعليمية، أعلنت تشكيل غرفة عمليات مركزية، مع انطلاق العام الدراسي، تتواصل يوميا مع النقابات الفرعية واللجان النقابية، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لمتابعة أحوال المعلمين، وحل أى مشاكل تواجههم.