«ييس ثوروب» يُراقب لاعبي الأهلي الدوليين المشاركين مع منتخبي مصر الأول والثاني

يحرص الدنماركي ييس ثوروب، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، على مراقبة لاعبيه الدوليين الذين يشاركون اليوم الأحد مع المنتخبين الأول والثاني، في ظل رغبته بتكوين رؤية مبكرة عن جاهزيتهم قبل استئناف مشوار الفريق.

ثمانية لاعبين من الأهلي مع المنتخب الأول

يشارك ثمانية نجوم من القلعة الحمراء ضمن صفوف منتخب مصر الأول الذي يواجه غينيا بيساو في ختام تصفيات كأس العالم 2026، بعدما ضمن الفراعنة التأهل عقب الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.





واللاعبون هم:





محمد الشناوي

مصطفى شوبير

محمد هاني

ياسر إبراهيم

أحمد نبيل كوكا

مروان عطية

محمود حسن تريزيجيه

أحمد سيد زيزو









“ثوروب” يراقب أداء هذه المجموعة عن كثب، خاصة أن بعضهم يُعد من الركائز الأساسية في تشكيل الأهلي، فيما يسعى للتعرف على مستويات الآخرين تمهيداً لحسم اختياراته المقبلة.

ثلاثة لاعبين مع منتخب مصر الثانى



على الجانب الآخر، يظهر ثلاثة لاعبين من الأهلي مع المنتخب المصري الثاني بقيادة حلمي طولان، الذي يستعد لمواجهة ودية أمام منتخب البحرين ضمن تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس العرب.

واللاعبون هم:





محمد شريف

ياسين مرعي

محمد مجدي أفشة

هذه المباراة تمنح الجهاز الفني للأهلي فرصة إضافية لتقييم جاهزية العناصر التي قد تشارك بنسب متفاوتة في الموسم الجديد.



ترقب لعودة اللاعبين بعد الأجندة الدولية

يترقب ييس توروب انتهاء فترة التوقف الدولي ليعقد أول اجتماع فني مع المجموعة الدولية داخل الفريق. فالمدرب الدنماركي لم يمضِ على توليه المسؤولية سوى أيام قليلة فقط، بعدما جاء بديلاً للإسباني خوسيه ريبيرو الذي تمت إقالته بسبب تراجع النتائج.

توروب يعتبر تواجد هذا العدد الكبير من اللاعبين مع المنتخبات فرصة مزدوجة، تمنحه معلومات فنية عنهم، وفى الوقت نفسه تؤكد قيمتهم الدولية وثقة الأجهزة الفنية بهم



