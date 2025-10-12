سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

خطفت الفنانة جومانا مراد الأنظار في أحدث ظهور لها بإطلالة أنيقة تحمل طابع الفخامة والرقي، حيث ارتدت فستاناً كلاسيكياً باللون الأخضر الزمردي من توقيع دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana.

جاء تصميم الفستان بقصة ضيقة تبرز رشاقتها، مع خامة فاخرة لامعة أضفت عليه لمسة راقية، بينما تميز الجزء العلوي منه بتصميم بسيط وأكمام قصيرة تعكس الأسلوب الكلاسيكي الذي يليق بإطلالاتها الراقية.



ونسقت جومانا الإطلالة مع حقيبة صغيرة من دار Valentino جاءت باللون الذهبي المائل إلى البيج، ما أضاف لمسة من الفخامة والتكامل في الألوان.

كما اختارت حذاءً بكعب عالٍ بنفس اللون ليزيد من طول القامة ويكمل أناقة المظهر.



واعتمدت الفنانة تسريحة شعر منسدلة بطريقة ناعمة مع مكياج هادئ أبرز ملامحها الطبيعية، فجمعت بين البساطة والأناقة في آن واحد.

وقد بلغ سعر الفستان والحقيبة معاً نحو 199 ألف جنيه مصري، ما جعل الإطلالة محط إعجاب الجمهور وحديث مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة لما عكسته من ذوق رفيع وثقة أنثوية في اختيار الأزياء التي تناسب شخصيتها.