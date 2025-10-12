وزير الري لـ"صدى البلد": السعي لمشروع قناة جونجلي مستمر رغم التحديات

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أن الموارد المائية لا تكفى الاحتياجات المصرية وتصل لنصف احتياجاتنا فقط؛ لذلك نعيد استخدام مياه بأكثر من طريقة.

وأضاف وزير الري لـ"صدى البلد" عن قناة جونجلي أن أي مشروع فى أعالى النيل لن نتوقف عن السعي له كما أن المشروع فى دولة أخرى ونحتاج لموارد إضافية للمياه.

وأشار خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه إلى أن مشروعات المياه في مصر آخر 12 عاما رفعت قدرات الدولة المصرية لمواجهة أى أزمة تحدث سواء تغيرات مناخية أو إجراءات أحادية.



جدير بالذكر أن أسبوع القاهرة الثامن للمياه يشارك في فعالياتها 15 وزيرا من دول عربية وأفريقية وآسيوية وأوروبية، بالإضافة لمشاركة (٢) مبعوثين من فنلندا وهولندا، مع مشاركة (8) نائب وزير من السعودية والصين واليابان وغيرهم

ومشاركة (10) من رؤساء الوفود من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والآسيوية.