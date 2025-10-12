قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدى البلد يهنئ الإعلامي خيري رمضان بمناسبة زفاف نجله عمر
تجديد حبس مدير التنظيم بحي الموسكي بتهمة تقاضي رشوة
قرارات عاجلة من التعليم بشأن التقييمات والاختبارات الشهرية وأعمال السنة
غزال يدعو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية
ارتفاع جماعي.. البورصة تربح 14 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأحد
«قدها وقدود».. تهنئة مؤثرة من رامز جلال لشقيقه ياسر بعد تعيينه بمجلس الشيوخ
نبيلة عبيد: الرئيس السيسي كان لديه الحق فى رفض التهجير.. خاص
رئيس الأعلى للإعلام يلتقي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب
التضامن تستعرض تجربة مصر في الدعم النقدي وبرنامج "باب أمل" للتمكين الاقتصادي
ابتداء من اليوم.. دخول 29 دولة أوروبية بنظام EES بدلا من الأختام
سيناريو غير مسبوق في تصفيات أفريقيا لمونديال 2026.. ما السبب؟
11 كرسيا للمستقلين.. ننشر خريطة مقاعد تعيينات الشيوخ 2025 على الأحزاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ثروت الخرباوي لـ “صدى البلد” بعد تعيينه في مجلس الشيوخ: أنا مسؤول أمام الله قبل الناس

ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي
خاص صدى البلد

عبر ثروت الخرباوي عضو مجلس الشيوخ الجديد، عن سعادته بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيينه عضوا في مجلس الشيوخ، وأشار إلى أن هذا التكليف يراه إنه يعطيه مسئولية كبيرة أكثر منه تكريم ولا تشريف، لأن أي إنسان موجود في موقع المسؤولية ينبغي أن يتحمل هذه المسؤولية.

مسؤول أمام الله قبل الناس

وقال ثروت الخرباوي عضو مجلس الشيوخ المعين - في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد": “أنا مسؤول أمام الله قبل أن أكون مسؤول أمام الناس، كما أتمنى أن أكون على قدر هذه المسؤولية وعلى قدر هذا الأمر وسوف أسعى بكل قوتي إلى أن اناقش واتحدث واتكلم في ملفات في منتهى الأهمية بالنسبة للشارع المصري”.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ المعين، أن مصر تحقق في الوقت الحالي نجاحا كبيرا هذه الأيام على المستوى الدولي وعلى مستوى قضية غزة وفلسطين وذلك في سبيل وقف إطلاق النار واستعادة مصر لمكانتها الكبيرة في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم.

قرار جمهوري بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ 

وكان أصدر  الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 575 لسنة 2025 بأن يعين عضوًا بمجلس الشيوخ كل من :

١- أسامة محمد كمال عبد الحميد .

٢-  شوقي إبراهيم عبد الكريم موسى علام .

٣-  حمدي سند لوزا قريطم .

٤- حسني حسن عبد اللطيف أبوزيد .

٥-  ممدوح محمد شعبان اليماني .

٦-  ثروت عبد الباسط محمد الخرباوي .

٧- بهاء الدين أحمد مرسي زيدان .

٨-  فارس سعد فام حنضل .

٩-  محمد عبد الحي محمد العرابي

١٠-  حاتم عزيز سيف النصر .

١١- عبد العزيز محمد سيف الدين السيد .

١٢- محمد أحمد عمر هاشم .

١٣-  محمد لطفي إبراهيم لطفي .

١٤-  محمد مصطفى كمال عبد اللّٰه شهده .

١٥-  محمد حسام الدين السيد الملاحي .

١٦-  ياسر محمود عبد العزيز حسنين .

١٧-  أحمد سيد عبد الكريم مراد

١٨- خالد أحمد جلال الدين محمد .

١٩-  مهاب السيد محمود السيد .

٢٠-  شريف وديع ناشد سرجيوس .

٢١- يوسف السيد يوسف عامر .

٢٢- كريم نبيل مدحت سالم .

٢٣-  جورج سعد غبريال صليب .

٢٤-  عبد الدايم محمد عبد الرحمن أحمد نصير .

٢٥-  محمود محمد محمود مسلم .

٢٦-  عبد السند حسن محمد يمامة .

٢٧-  السيد عبد العال مصطفى كامل عبد المجيد .

٢٨- حازم محمد سليمان عمر .

٢٩- باسل محمد عادل إبراهيم إمام .

٣٠- حسين أحمد حسين أبو العطا .

٣٢-  عصام خليل فوزي أمين الصايغ .

٣٣-  محمد أبو العلا عبد المولى رضوان .

٣٤-  ناجي عبد الفتاح إبراهيم الشهابي .

٣٥-  أيمن حلمي محمد السيد الصفتي .

٣٦-  حسني عطية السيد على سبالة .

٣٧-  أحمد إبراهيم محمد العوضي .

٣٨-  محمد طارق فاروق محمود نصير .

٣٩-  عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصبي .

٤٠-  محمد نبيل سليمان دعبس .

٤١-  عماد خليل كامل خليل .

٤٢-  أحمد محمد سمير محمد إدريس .

٤٣-  محمد علاء الدين عبد النبي .

٤٤-  اشرف عبد الغني السعيد عبد الغني .

٤٥- محمود سمير عبد الجليل مرسي تركي .

٤٦-  زين العابدين كامل سيد عبد الحميد .

٤٧- خالد محمد عبد المنعم قنديل .

٤٨-  عباس بهي الدين عباس حزين .

٤٩-  أحمد خالد ممدوح يوسف .

٥٠-  شعبان رأفت أحمد عبد اللطيف .

٥١- اسيف محمد سامح زكريا زاهر .

٥٢-  هاني مجدى حجاج خليل العتال .

٥٣-  محمد شبانة عبد العزيز بدوي .

٥٤-  مصطفى متولي حسن متولي .

٥٥-  تامر تادرس يوسف جرجس .

٥٦-  محمد طارق محمد سعد .

٥٧-  الحسن على عباس عبد السلام .

٥٨-  ياسر محمد جلال أحمد توفيق .

٥٩-  مصطفى محمود شوكت مصطفى .

٦٠-  ولاء وائل عباس حافظ .

٦١-  مصطفى محمد باز مصطفي .

٦٢-  أحمد سمير سيد زكريا .

٦٣-  وسام إسماعيل محمد إسماعيل .

٦٤-  نادر ناجى حلمى فؤاد خزام .

٦٥-  فهمي عبد الرؤف فهمي هيكل .

٦٦-  أحمد أحمد علي الشعراوي .

٦٧-  ياسر فاروق محمد فريد قورة .

٦٨-  حلمي أحمد محمد علي جاويش .

٦٩-  عماد صيام عبد الحليم صيام .

٧٠-  محمد سعيد حافظ محمد أحمد الجندي .

٧١-  هشام مسعد الششتاوي أحمد .

٧٢-  بهي الدين نصر محمود زغلول .

٧٣-  كريم محمد محمد إمام الشويمي .

٧٤-  محمد السيد محمد الأجرود .

٧٥-  عمرو رشاد علي صالح .

٧٦-  عصام محمد العزب مصطفى .

٧٧-  حازم حمادة عبد العزيز درويش .

• ٧٨-  صلاح الدين محمود إيراهيم المعداوي .

٧٩-  أحمد السيد سعد تركي .

٨٠-  نشأت صلاح عبد المحسن حتة .

٨١-  محمد عاطف عمر ان شريف .

٨٢-  زاهر محمد حسن الشقنقيري .

٨٣-  سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر .

٨٤-  ميرال جلال محمود فهمي الهريدي .

٨٥-  أماني عبد العزيز محمد فاخر

٨٦-  غادة أحمد محمد البدوي أحمد .

٨٧- تيسير محمود دهيم محمد .

٨٨-  مروة محمود السيد قنصوة .

٨٩-  نورهان السيد عبد الحميد الشيخ

٩٠-  أميرة سمير نعيم تاوضروس .

٩١-  مروة محمد توفيق واعر سيف .

٩٢-  ريم حسين أحمد فؤاد الصاوي .

٩٣-  سحر السيد أحمد محمد .

٩٤-  داليا السيد أحمد السيد الأتربي .

٩٥-  محمد محمد عبد اللاه عبد المولى .

٩٦-  سلامة سالم سلمان سالم .

٩٧-  أحمد سلام مدخل سليمان .

٩٨-  أحمد حسن فرج صالح .

٩٩-  عطية أمحمد سليمان أمحمد .

١٠٠-  سليمان سلمان موسى إبراهيم الزملوط .

ثروت الخرباوي مجلس الشيوخ تعيين مجلس الشيوخ أعضاء مجلس الشيوخ قرار جمهوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

جانب من الحادث

السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

ترشيحاتنا

رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية

تفاصيل إنقاذ حياة أحد أبطال بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية

أدهم حاتم وضحى هاني

مصر تحصد برونزيتين ببطولة الجزائر الدولية للريشة الطائرة

حسن شحاته

النحاس ووليد و4 لاعبين.. نجوم الأهلي يزورن حسن شحاتة فى المستشفي

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

فيديو

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد