تحذيرات من الأرصاد| أمطار ورياح وشبورة تعم مناطق متفرقة اليوم.. تفاصيل

تشهد البلاد اليوم أجواءا خريفية متقلبة بين الاعتدال والحرارة، في ظل تباين واضح في درجات الحرارة بين الشمال والجنوب، وتنوع الظواهر الجوية من شبورة مائية إلى نشاط في الرياح واضطراب بحري محدود.

وفي هذا الصدد، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم على مختلف أنحاء الجمهورية، موضحة أبرز الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة.

وأشأرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن البلاد تشهد طقسا خريفيا مائلا للبرودة في الصباح الباكر، بينما يسود طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون حارا على جنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، ومائل للبرودة في آخره.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح.

- واضطراب في حركة الملاحة البحرية على عدد من المناطق الساحلية تشمل: مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، وبورسعيد، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 إلى 50 كم/ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2 و3 أمتار.

- فرص ضعيفة جدا لتساقط الأمطار، إذ من المتوقع هطول أمطار خفيفة بنسبة لا تتجاوز 20% على مناطق متفرقة وعلى فترات متقطعة.

الرياح والسحب

الرياح تكون معتدلة على القاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحري، وجنوب الصعيد، بينما تنشط على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما تنشط أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

أما عن حالة السحب:

وتكون مشمسة إلى غائمة جزئيا على القاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري.

بينما تسود أجواء مشمسة على جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن والمحافظات:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 28

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 29

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 19 و درجة الحرارة العظمى 29

بنها: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 28

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 27

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 27

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 26

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 15 و درجة الحرارة العظمى 27

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 24

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 28

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 28

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 30

السويس: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى: 29

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 31

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 31

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 28

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 28

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 29

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى: 29

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 30

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34