خبير دولي: تحركات مصر في شرم الشيخ امتداد لدورها التاريخي في نشر السلام

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن التواصل المستمر بين الأجهزة الأمنية المصرية وجميع الأطراف الإقليمية كان له دور حاسم في خفض حدة التوتر وتهيئة الأجواء لاستئناف الحوار الخاص بوقف الحرب في غزة.

وأكد خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن القاهرة تواصل جهودها لتحقيق حلول واقعية تحفظ الأمن الإقليمي وتدعم الاستقرار الإنساني والسياسي في المنطقة.

وأشار إلى أن النهج المصري في إدارة الملفات الإقليمية يتميز بـ"الاحترافية والهدوء والمسؤولية"، بعيدًا عن المزايدات السياسية أو الشعارات الإعلامية، وهو ما جعل من مصر مركز ثقل في أي مسار تفاوضي أو عملية سلام تخص الشرق الأوسط.

وشدد على أن تحركات مصر الأخيرة في شرم الشيخ تمثل امتدادا لدورها التاريخي في نشر السلام وتثبيت الأمن الإقليمي، مشددا على أن القيادة المصرية تمتلك أدوات دبلوماسية وإنسانية فعالة تجعلها قادرة على قيادة مسار السلام في المنطقة بثبات وثقة.