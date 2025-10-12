عبد السند يمامة: أشكر الرئيس السيسي بعد تعييني بمجلس الشيوخ وأتشرف بالثقة

وجه الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية باختياره ضمن قائمة المعينين بمجلس الشيوخ، مؤكداً أن هذه الثقة تعد تشريفاً وتكليفاً ومسؤولية وطنية كبرى.

وقال الدكتور عبد السند يمامة في بيان له اليوم ، إن قرار تعيينه في مجلس الشيوخ يمثل شرفاً كبيراً، لكنه في الوقت نفسه يحمل أبعاداً من التكليف والمسؤولية، مشيراً إلى أنه يدرك تماماً حجم الأمانة والدور التشريعي والرقابي الملقى على عاتق أعضاء المجلس، داعياً الله أن يوفقه في أداء واجبه الوطني بما يليق بثقة القيادة السياسية.

وأكد رئيس حزب الوفد أنه يطمح إلى أن يكون لمجلس الشيوخ دور أكبر وصلاحيات أوسع خلال المرحلة المقبلة، بما يمكنه من القيام بدوره الدستوري في دعم الحياة النيابية والتشريعية، موضحاً أن هناك حاجة لإجراء بعض التعديلات الدستورية المتعلقة باختصاصات المجلس نفسه لتعزيز فاعليته في مناقشة القضايا الوطنية ومساندة جهود الدولة في مسيرة التنمية والبناء.