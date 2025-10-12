تقارير إسرائيلية: حماس تسابق الزمن لإتمام صفقة الأسرى قبل زيارة ترامب

كشفت تقارير أمنية في تل أبيب أن حركة حماس تسعى لتسريع عملية تبادل الأسرى، بهدف إتمامها قبل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل، المقرر غدًا الاثنين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل على استعداد للتحرك الفوري إذا قررت حماس المضي قدمًا في تنفيذ الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، سواء اليوم أو خلال الليل، مشيرةً إلى أنه لم يتم تحديد موعد نهائي حتى الآن.

من جهتها، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن حماس نقلت إلى إسرائيل، عبر وسطاء، نيتها الإفراج عن نحو 20 أسيرًا إسرائيليًا ما زالوا على قيد الحياة، وذلك خلال اليوم الأحد.

وبحسب المصادر، باشرت حماس منذ صباح اليوم بتجميع الأسرى المحتجزين في مواقع متفرقة داخل قطاع غزة، تمهيدًا لإطلاق سراحهم. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن عملية النقل ستتم عبر قوافل آمنة إلى نقاط التسليم.

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن هناك تقارير أولية لم تؤكد بعد تفيد بإضافة أسيرين جديدين إلى قائمة الأسرى الأحياء، أحدهما يحمل جنسية أجنبية، والآخر هو تمير نمرودي، ليرتفع بذلك العدد المحتمل للمفرج عنهم إلى 22 أسيرًا.

من جانبها، أشارت "القناة 12 العبرية" إلى أنه لا توجد معلومات جديدة بشأن مصير كل من تمير نمرودي وبيبين جوشي، حيث تم إبلاغ عائلتيهما بأن وضعيهما ما زالا يندرجان ضمن "الخشية الشديدة على حياتهما"، ما لم ترد معلومات إضافية. وتم إدراجهما ضمن قائمة الأسرى الأحياء التي تسلمتها إسرائيل من حماس.