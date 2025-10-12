قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نبيلة عبيد: الرئيس السيسي كان لديه الحق فى رفض التهجير.. خاص
رئيس الأعلى للإعلام يلتقي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب
التضامن تستعرض تجربة مصر في الدعم النقدي وبرنامج "باب أمل" للتمكين الاقتصادي
ابتداء من اليوم.. دخول 29 دولة أوروبية بنظام EES بدلا من الأختام
سيناريو غير مسبوق في تصفيات أفريقيا لمونديال 2026.. ما السبب؟
11 كرسيا للمستقلين.. ننشر خريطة مقاعد تعيينات الشيوخ 2025 على الأحزاب
«قدها وقدود».. تهنئة مؤثرة من رامز جلال لشقيقه ياسر بعد تعيينه بمجلس الشيوخ
عبد السند يمامة: أشكر الرئيس السيسي بعد تعييني بمجلس الشيوخ وأتشرف بالثقة
تقارير إسرائيلية: حماس تسابق الزمن لإتمام صفقة الأسرى قبل زيارة ترامب
فيريرا يرفض نقل تدريبات الزمالك من الكلية الحربية إلى مقر النادي
شاحنات المساعدات تتدفق من مصر لغزة عبر معبري كرم أبو سالم والعوجة
بعد تعيينه بمجلس الشيوخ.. محمد شبانة: مسؤولية وطنية غالية أتحملها بكل صدق والتزام
أخبار العالم

تقارير إسرائيلية: حماس تسابق الزمن لإتمام صفقة الأسرى قبل زيارة ترامب

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

كشفت تقارير أمنية في تل أبيب أن حركة حماس تسعى لتسريع عملية تبادل الأسرى، بهدف إتمامها قبل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل، المقرر غدًا الاثنين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل على استعداد للتحرك الفوري إذا قررت حماس المضي قدمًا في تنفيذ الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، سواء اليوم أو خلال الليل، مشيرةً إلى أنه لم يتم تحديد موعد نهائي حتى الآن.

من جهتها، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن حماس نقلت إلى إسرائيل، عبر وسطاء، نيتها الإفراج عن نحو 20 أسيرًا إسرائيليًا ما زالوا على قيد الحياة، وذلك خلال اليوم الأحد.

وبحسب المصادر، باشرت حماس منذ صباح اليوم بتجميع الأسرى المحتجزين في مواقع متفرقة داخل قطاع غزة، تمهيدًا لإطلاق سراحهم. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن عملية النقل ستتم عبر قوافل آمنة إلى نقاط التسليم.

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن هناك تقارير أولية لم تؤكد بعد تفيد بإضافة أسيرين جديدين إلى قائمة الأسرى الأحياء، أحدهما يحمل جنسية أجنبية، والآخر هو تمير نمرودي، ليرتفع بذلك العدد المحتمل للمفرج عنهم إلى 22 أسيرًا.

من جانبها، أشارت "القناة 12 العبرية" إلى أنه لا توجد معلومات جديدة بشأن مصير كل من تمير نمرودي وبيبين جوشي، حيث تم إبلاغ عائلتيهما بأن وضعيهما ما زالا يندرجان ضمن "الخشية الشديدة على حياتهما"، ما لم ترد معلومات إضافية. وتم إدراجهما ضمن قائمة الأسرى الأحياء التي تسلمتها إسرائيل من حماس.

تل أبيب حركة حماس عملية تبادل الأسرى دونالد ترامب إسرائيل

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

جانب من الحادث

السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

مجلس الدولة

مجلس الدولة يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة أمديست مصر في مجال التدريب

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

ارشيفية

القضاء الإداري يؤجل طعن بطلان عمومية النادي الاهلي لـ 19 أكتوبر

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

