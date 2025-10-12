11 كرسيا للمستقلين.. ننشر خريطة مقاعد تعيينات الشيوخ 2025 على الأحزاب

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين 100 عضوا بمجلس الشيوخ.

وتوزعت أسماء المعينين بين الأحزاب والمستقلين لتشكيل مجموعة خبرات قادرة على إفادة المجلس ومساعدته في أداء مهامه الدستورية والقانونية.

وننشر نصيب عدد المقاعد التي حصل عليها الأحزاب في تعيينات مجلس الشيوخ، وجاءت كالتالي:

حصص الأحزاب بتعيينات مجلس الشيوخ 2025

مستقبل وطن 14

حماة الوطن 28

الجبهة الوطنية 23

الشعب الجمهوري 4

المستقلين 11

المصري الديمقراطي 2

الوفد 4

المؤتمر 2

التجمع 1

العدل 1

الإصلاح والتنمية 1

الحرية 1

النور 2

المصريين 1

السادات 1

المصريين الأحرار 1

العربي الناصري 1

الجيل الديمقراطي 1

الوعي 1