نبيلة عبيد: الرئيس السيسي كان لديه الحق فى رفض التهجير.. خاص
رئيس الأعلى للإعلام يلتقي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب
التضامن تستعرض تجربة مصر في الدعم النقدي وبرنامج "باب أمل" للتمكين الاقتصادي
ابتداء من اليوم.. دخول 29 دولة أوروبية بنظام EES بدلا من الأختام
سيناريو غير مسبوق في تصفيات أفريقيا لمونديال 2026.. ما السبب؟
11 كرسيا للمستقلين.. ننشر خريطة مقاعد تعيينات الشيوخ 2025 على الأحزاب
«قدها وقدود».. تهنئة مؤثرة من رامز جلال لشقيقه ياسر بعد تعيينه بمجلس الشيوخ
عبد السند يمامة: أشكر الرئيس السيسي بعد تعييني بمجلس الشيوخ وأتشرف بالثقة
تقارير إسرائيلية: حماس تسابق الزمن لإتمام صفقة الأسرى قبل زيارة ترامب
فيريرا يرفض نقل تدريبات الزمالك من الكلية الحربية إلى مقر النادي
شاحنات المساعدات تتدفق من مصر لغزة عبر معبري كرم أبو سالم والعوجة
بعد تعيينه بمجلس الشيوخ.. محمد شبانة: مسؤولية وطنية غالية أتحملها بكل صدق والتزام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
«قدها وقدود».. تهنئة مؤثرة من رامز جلال لشقيقه ياسر بعد تعيينه بمجلس الشيوخ

رامز جلال
رامز جلال
منار نور

هنأ رامز جلال شقيقة الفنان ياسر جلال على قرار تعيينه ضمن أعضاء مجلس الشيوخ المصري.


وكتب رامز جلال من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" أخي الحبيب الغالي، الف مبروك يا سيادة النائب، ودى مسئولية كبيرة، بس انت قدها وقدود، والله المستعان، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر.


أصدر الرئيس  عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ وتضمن المعينين الفنان ياسر جلال.

وفيما يلي أسماء الأعضاء الـ 100 المعينين في مجلس الشيوخ:

١- السيد/ أسامة محمد كمال عبد الحميد .
٢- السيد / شوقي إبراهيم عبد الكريم موسى علام .
٣- السيد/ حمدي سند لوزا قريطم .
٤- السيد / حسني حسن عبد اللطيف أبوزيد .
٥- السيد / ممدوح محمد شعبان اليماني .
٦- السيد / ثروت عبد الباسط محمد الخرباوي .
٧- السيد / بهاء الدين أحمد مرسي زيدان .
٨- السيد / فارس سعد فام حنضل .
٩- السي محمد عبد الحي محم ل
١٠- السيد/ حاتم عزيز سيف النصر .
١١- السيد/ عبد العزيز محمد سيف الدين السيد .
١٢- السيد/ محمد أحمد عمر هاشم .
١٣- السيد/ محمد لطفي إبراهيم لطفي .
١٤- السيد/ محمد مصطفى كمال عبد اللّٰه شهده .
١٥- السيد/ محمد حسام الدين السيد الملاحي .
١٦- السيد/ ياسر محمود عبد العزيز حسنين .
١٧- السيد / أحمد سيد عبد الكريم مراد
١٨- السيد / خالد أحمد جلال الدين محمد .
١٩- السيد / مهاب السيد محمود السيد .
٢٠- السيد / شريف وديع ناشد سرجيوس .
٢١- السيد/ يوسف السيد يوسف عامر .
٢٢- السيد/ كريم نبيل مدحت سالم .
٢٣- السيد/ جورج سعد غبريال صليب .
٢٤- السيد/ عبد الدايم محمد عبد الرحمن أحمد نصير .
٢٥- السيد/ محمود محمد محمود مسلم .
٢٦- السيد/ عبد السند حسن محمد يمامة .
٢٧- السيد/ السيد عبد العال مصطفى كامل عبد المجيد .
٢٨- السيد/ حازم محمد سليمان عمر .
٢٩- السيد/ باسل محمد عادل إبراهيم إمام .
٣٠- السيد/ حسين أحمد حسين أبو العطا .
٣٢- السيد / عصام خليل فوزي أمين الصايغ .
٣٣- السيد / محمد أبو العلا عبد المولى رضوان .
٣٤- السيد/ ناجي عبد الفتاح إبراهيم الشهابي .
٣٥- السيد/ أيمن حلمي محمد السيد الصفتي .
٣٦- السيد/ حسني عطية السيد على سبالة .
٣٧- السيد/ أحمد إبراهيم محمد العوضي .
٣٨- السيد/ محمد طارق فاروق محمود نصير .
٣٩- السيد/ عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصبي .
٤٠- السيد/ محمد نبيل سليمان دعبس .
٤١- السيد/ عماد خليل كامل خليل .
٤٢- السيد/ أحمد محمد سمير محمد إدريس .
٤٣- السيد/ محمد علاء الدين عبد النبي
٤٤- السيد/ اشرف عبد الغني السعيد عبد الغني .

رامز جلال ياسر جلال مجلس الشيوخ

