نقابة المهن التمثيلية تهنئ المخرج الكبير خالد جلال والنجم ياسر جلال لتعيينهما بمجلس الشيوخ

في خطوة تؤكد تقدير الدولة لدور القوى الناعمة المصرية، تتقدّم نقابة المهن التمثيلية بخالص التهاني إلى كل من المخرج الكبير خالد جلال، والفنان النجم ياسر جلال، وذلك بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينهما عضوين بمجلس الشيوخ.

وأكدت النقابة أن هذا القرار الرئاسي يُعد تكريمًا للفن المصري واعترافًا بدور الفنان في تشكيل الوعي المجتمعي ودعم الهوية الثقافية والوطنية، مشيرة إلى أن وجود رمزين من أبناء الوسط الفني داخل مجلس الشيوخ يعكس ثقة القيادة السياسية في أهمية الفن كقوة مؤثرة في الفكر والوجدان.

وقالت نقابة المهن التمثيلية في بيانها الصدر اليوم الأحد: "نعتبر هذا القرار وسام شرف للفن والفنانين في مصر، ورسالة واضحة بأن الدولة تُقدّر المبدعين الذين أسهموا في ترسيخ قيم الجمال والوعي والانتماء، ونثق أن وجود المخرج خالد جلال والفنان ياسر جلال داخل مجلس الشيوخ سيكون إضافة حقيقية في دعم الثقافة والفكر والفن المصري".

واختتم البيان بالتأكيد على أن الفنانين سيظلان جزءًا أصيلًا من مشهد التنمية الوطنية والسياسية، وأن هذا التعيين يؤكد استمرار الدولة في دعم رموز الفن والفكر، باعتبارهم شركاء في صناعة مستقبل الوطن.