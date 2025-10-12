الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

أثارت المخرجة إيناس الدغيدي جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان احتفلت بزفافها وسط حضور الأهل والأصدقاء، وازداد الجدل بعد أن تحدثت إيناس عن كواليس تعارفها بزوجها الحالى رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.

وقد خرجت المخرجة إيناس الدغيدي فى اول ظهور بعد الزواج عبر برنامج الصورة مع لميس الحديدي، عن صمتها لترد على الانتقادات التي طالتها، خاصة بعد تداول شائعات تفيد بأن زوجها الجديد يصغرها بـ25 عامًا.

واحتفلت المخرجة إيناس الدغيدي، بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم بعيدا عن الصحافة والإعلام.

وأقيم الاحتفال بزواج إيناس الدغيدي، على رجل الأعمال أحمد عبد المنعم، في إحدى الفيلات، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء فقط.

