صدى البلد يهنئ الإعلامي خيري رمضان بمناسبة زفاف نجله عمر

يتقدم موقع صدى البلد برئاسة الكاتب الصحفي طه جبريل رئيس التحرير بخالص التهاني القلبية إلى الإعلامي الكبير خيري رمضان بمناسبة احتفاله بزفاف نجله عمر، في حفل بهيج شهد حضور عدد من الأهل والأصدقاء ونجوم الإعلام والمجتمع.

وشهد الحفل أجواءً من البهجة والسعادة، حيث حرص الحضور على تهنئة العروسين والتقاط الصور التذكارية مع الإعلامي خيري رمضان، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة مليئة بالمودة والتفاهم.

ويتمنى موقع صدى البلد للعروسين حياة سعيدة مديدة، مليئة بالنجاح والتوفيق، داعين الله أن يتمم لهما بالخير والبركة.

وحضر الحفل كل من الإعلامي وليد رمضان محمد ثروت، والفنانة ليلى عز العرب، والإعلامية دعاء عامر، والمايسترو أمير عبد المجيد، فيما عقد القران الشيخ خالد الجندي وسط تهنئة الأهل والأصدقاء.