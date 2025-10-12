قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. انضمام رياضة الكيوكوشنكاي إلى الاتحاد المصري للووشو كونغ فو
قمة السيسي-ترامب تتصدر جدول أعمال قمة شرم الشيخ.. تعرف على البرنامج المبدئي
يديعوت أحرونوت: رفات إيلي كوهين قد تُسلّم إلى إسرائيل قريبا
لماذا حرمت الصلاة بعد العصر؟.. النبي منعها لـ سببين لا تعرفهما
شيخ الأزهر للسفير الياباني: 6 منح دراسية لأبناء الجالية المسلمة ومستعدون لتدريب أئمة طوكيو
إصابة مبابي تربك معسكر فرنسا قبل مواجهة أيسلندا وتثير الجدل حول قرار ديشامب
رغم تلقيها دعوة رسمية.. إيران تغيب عن قمة شرم الشيخ للسلام
رسميا.. النقل تصدر قرارًا بفرض رسوم مرور على طريق رافد جمصة بطول 53 كيلومترًا
«ييس ثوروب» يُراقب لاعبي الأهلي الدوليين المشاركين مع منتخبي مصر الأول والثاني
الأهلي يهدي حسن شحاته "تي شيرت" برقمه الشهير 14 ..شاهد
كواليس مشروع الإيجار القديم.. كيف يمكن حجز الوحدة البديلة قبل طرحها رسميًا؟
وزيرا الصناعة والاستثمار: التوسعات الجديدة تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد
أخبار البلد

وزير الخارجية: قمة السلام بشرم الشيخ هدفها لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة

أ ش أ

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي أن قمة شرم الشيخ للسلام هدفها الأساسي هو الإعلان عن متابعة تنفيذ اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة.
وقال الدكتور عبد العاطي - في لقاء خاص للقناة الأولى المصرية على هامش أسبوع القاهرة للمياه - "إن قمة شرم الشيخ تهدف إلى التأكيد على كل طرف أن يحترم تعهداته والتزاماته خاصة فيما يتعلق بإعادة الانتشار والانسحاب من قطاع غزة والتدفق الكامل للمواد الإغاثية والطبية إلى داخل القطاع، بالإضافة إلى إطلاق سراح الرهائن والأسرى والمحتجزين الفلسطينيين ثم بدء التفاوض حول المرحلة الثانية".


وأضاف أن مصر عازمة على استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة ، وسيتم ذلك بالتنسيق الكامل والتعاون مع الولايات المتحدة.


وأوضح أنه سيتم فتح المعابر الإسرائيلية التي تربط إسرائيل بقطاع غزة للسماح بتدفق كل المساعدات بلا قيود للوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني المتشبث بأرضه والصامد عليها الذي تعرض لمجاعة من صنع البشر ، مؤكدا أن الاتفاق واضح تماما في تحديد حد أدنى من الشاحنات التي ستتدفق إلى القطاع من كافة الاتجاهات ومن كافة المعابر التي تربط إسرائيل بالقطاع . 


وفيما يتعلق بالموقف المصري في مواجهة التحديات المائية ، شدد الوزير على أن الموقف المصري أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته اليوم بمناسبة الأسبوع الثامن للمياه 2025 ، وهو أن مصر لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف بالمساس بأمنها المائي أو بمصالحها الوجودية.

وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي قمة شرم الشيخ للسلام اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

جانب من الحادث

السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

سلمى أبو ضيف

سلمى أبو ضيف عضو لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد فى مهرجان القاهرة السينمائ

رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين "مروة العقروبي"

رئيسة المجلس الإماراتي : مكتبة الإسكندرية مركز العلوم والمعارف العالمي

معرض الرياض للكتاب

بحضور نحو 1.4 مليون زائر.. هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية تختتم معرض الرياض للكتاب

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «يلا بابا!» فيلم يصالح الماضي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المعلم.. من السبورة إلى فضاءات الميتافيرس !

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

