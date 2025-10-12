المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار تستضيف الاجتماع السنوي لاتحاد أمان في جدة

أعلن اتحاد أمان- الملتقى المهني الأول لشركات التأمين وإعادة التأمين ضد المخاطر التجارية وغير التجارية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، عن عقد اجتماعه السنوي الخامس عشر، خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 الذي تستضيفه المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مقرها بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويشارك في هذا الحدث المميز نخبة من كبار المهنيين والخبراء في مجالات الائتمان وضمان الاستثمار وتبادل المعلومات والتحصيل وإدارة المخاطر.

ويشهد الاجتماع عدة جلسات لمناقشة تعزيز التأمين الائتماني والتبادل التجاري، وتطوير الشراكات، واستكشاف فرص جديدة لتعزيز إدارة المخاطر وخدمات التأمين في المنطقة، بما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وعلق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، قائلا: "يسعدنا استضافة الاجتماع السنوي الخامس عشر لاتحاد امان في جدة الذى يمثل فرصة مميزة للمؤسسات والشركات المتخصصة في التأمين وإعادة التأمين ضد المخاطر التجارية وغير التجارية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وكذلك المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) للالتقاء وتبادل الرؤى والخبرات والاستراتيجيات التي تهدف إلى تعزيز التأمين الائتماني وتطوير التبادل التجاري في الدول العربية والإسلامية".

وأضاف: “نحتفل هذا العام بمرور خمسة عشر عاماً على تأسيس الاتحاد، والذي أصبح أكثر أهمية في تعزيز التعاون والابتكار، بما يعود بالنفع على جميع أعضائه ويدعم مسيرة التكامل الاقتصادي الإقليمي في الدول الأعضاء”

من جانبه قال مراد الميزوري، الأمين العام لاتحاد أمان "لقد قطعت الأمانة العامة خلال خمسة عشر عاماً مسيرة مهمة في تطوير خدماتها وتعزيز كفاءتها المؤسسية، حيث واصلت دعم الأعضاء عبر تقديم حلول عملية لبناء القدرات وتبادل المعرفة والخبرات، إلى جانب تنظيم فعاليات واجتماعات تخصصية رسخت مكانة الاتحاد كمنصة مهنية رائدة. ومع تطور الاتحاد، عملت الأمانة العامة على توسيع نطاق أنشطتها وتعزيز استقلاليتها المؤسسية.

وأضاف: يسعدني أن أعلن أن الأمانة العامة ستنتقل في العام المقبل إلى البنك السعودي للتصدير والاستيراد، وهو ما يمثل مرحلة جديدة من النمو والتطور ستسهم في تعزيز دور الاتحاد ومواصلة رسالته في دعم التكامل الاقتصادي والتعاون بين أعضائه".

ويشمل الحدث على جدول أعمال يتضمن كلمات رئيسية وجلسات تواصل تسلط الضوء على أبرز التطورات في المؤسسات الأعضاء خلال عامي 2024 و2025، كما ستعقد اجتماعات متخصصة للجان البيانات وتأمين الصادرات قصيرة الاجل والتمويل الهيكلي، اضافة الى الاجتماع الثلاثين للمجلس التنفيذي.

وتركز الجلسات، على موضوعات حيوية تتضمن: هيكلة الديون وائتمان الصادرات والمخاطر ودور الذكاء الاصطناعي في صناعة التأمين. كما سيناقش أهمية المعلومات الائتمانية في التخفيف من المخاطر وتعظيم استردادات الائتمان التجاري. وسيوفر الاجتماع فرصة فريدة للمشاركين للتفاعل مع قادة الصناعة، واكتساب رؤى حول اتجاهات السوق الراهنة والتوقعات المستقبلية، الى جانب استكشاف حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع.

وأكد اتحاد أمان التزامه برسالته المتمثلة في تعزيز أفضل الممارسات والحوكمة الرشيدة، وبناء قدرات أعضائه، والمساهمة في التنمية المستدامة لصناعة التأمين ضد المخاطر في الدول الأعضاء للاتحاد.