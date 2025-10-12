قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدى البلد يهنئ الإعلامي خيري رمضان بمناسبة زفاف نجله عمر
تجديد حبس مدير التنظيم بحي الموسكي بتهمة تقاضي رشوة
قرارات عاجلة من التعليم بشأن التقييمات والاختبارات الشهرية وأعمال السنة
غزال يدعو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية
ارتفاع جماعي.. البورصة تربح 14 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأحد
«قدها وقدود».. تهنئة مؤثرة من رامز جلال لشقيقه ياسر بعد تعيينه بمجلس الشيوخ
نبيلة عبيد: الرئيس السيسي كان لديه الحق فى رفض التهجير.. خاص
رئيس الأعلى للإعلام يلتقي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب
التضامن تستعرض تجربة مصر في الدعم النقدي وبرنامج "باب أمل" للتمكين الاقتصادي
ابتداء من اليوم.. دخول 29 دولة أوروبية بنظام EES بدلا من الأختام
سيناريو غير مسبوق في تصفيات أفريقيا لمونديال 2026.. ما السبب؟
11 كرسيا للمستقلين.. ننشر خريطة مقاعد تعيينات الشيوخ 2025 على الأحزاب
نائب وزير الإسكان يفتتح ورشة عمل مشروع المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر

آية الجارحي

افتتح الدكتور سيد أسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورشة العمل بعنوان (مشروع المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر)، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، بمشاركة العديد من شركاء التنمية الدوليين، وذلك في إطار إدراك الدولة المصرية للتحديات البيئية والمناخية المتزايدة، لاسيما تلك المرتبطة بإدارة مياه الصرف الصحي ومخلفاتها.

قطاع مياه الشرب

وألقى الدكتور سيد إسماعيل كلمة افتتاحية، رحب فيها بالحضور وأثنى على التعاون المستمر والمثمر بين الوزارات والهيئات المعنية في تناول قضايا قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة المتعلقة بمجال إدارة الحمأة في مصر. 

أبرز الإنجازات

وأوضح أبرز الإنجازات والجهود المبذولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ومن أهمها التوسع الملحوظ في مدّ خدمات المياه والصرف الصحي إلى مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة في المناطق الريفية، حيث ارتفعت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي من 12% في عام 2014 إلى ما يزيد عن 60% بحلول عام 2025 ، و أشار نائب الوزير، إلى أن ارتفاع عدد محطات المعالجة إلى 602 محطة معالجة ثنائية وثلاثية، بطاقة إجمالية تبلغ 18.9 مليون متر مكعب يوميًا، وقد بلغ إجمالي عدد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم تنفيذها، أو الجاري تنفيذها، منذ عام 2014 حتى الآن نحو 5200 مشروع، باستثمارات تجاوزت 725 مليار جنيه.

وخلال كلمته، أوضح نائب الوزير أن التوسع في مد خدمات الصرف الصحي يعد انجازاً كبيراً وتحدياً في آن واحد، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في كميات الحمأة الناتجة، مما يضع ملف إدارة الحمأة في صدارة أولويات القطاع والدولة المصرية. جدير بالذكر أن هذه الورشة تُعقد بمشاركة نخبة من خبراء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات المشتغلة بقطاع المياه بمصر .

كما شارك في الورشة ممثلين عن شركاء التنمية، ومنهم بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك التنمية الألماني (KFW)، وبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، الاتحاد الأوروبي (EU)، والصندوق الإيطالي للودائع والقروض (CDP).

وزير الإسكان قطاع مياه الشرب الاتحاد الأوروبي الوكالة الفرنسية المرافق

