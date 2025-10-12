نائب وزير الإسكان يفتتح ورشة عمل مشروع المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر

افتتح الدكتور سيد أسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورشة العمل بعنوان (مشروع المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر)، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، بمشاركة العديد من شركاء التنمية الدوليين، وذلك في إطار إدراك الدولة المصرية للتحديات البيئية والمناخية المتزايدة، لاسيما تلك المرتبطة بإدارة مياه الصرف الصحي ومخلفاتها.

قطاع مياه الشرب

وألقى الدكتور سيد إسماعيل كلمة افتتاحية، رحب فيها بالحضور وأثنى على التعاون المستمر والمثمر بين الوزارات والهيئات المعنية في تناول قضايا قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة المتعلقة بمجال إدارة الحمأة في مصر.

أبرز الإنجازات

وأوضح أبرز الإنجازات والجهود المبذولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ومن أهمها التوسع الملحوظ في مدّ خدمات المياه والصرف الصحي إلى مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة في المناطق الريفية، حيث ارتفعت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي من 12% في عام 2014 إلى ما يزيد عن 60% بحلول عام 2025 ، و أشار نائب الوزير، إلى أن ارتفاع عدد محطات المعالجة إلى 602 محطة معالجة ثنائية وثلاثية، بطاقة إجمالية تبلغ 18.9 مليون متر مكعب يوميًا، وقد بلغ إجمالي عدد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم تنفيذها، أو الجاري تنفيذها، منذ عام 2014 حتى الآن نحو 5200 مشروع، باستثمارات تجاوزت 725 مليار جنيه.

وخلال كلمته، أوضح نائب الوزير أن التوسع في مد خدمات الصرف الصحي يعد انجازاً كبيراً وتحدياً في آن واحد، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في كميات الحمأة الناتجة، مما يضع ملف إدارة الحمأة في صدارة أولويات القطاع والدولة المصرية. جدير بالذكر أن هذه الورشة تُعقد بمشاركة نخبة من خبراء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات المشتغلة بقطاع المياه بمصر .

كما شارك في الورشة ممثلين عن شركاء التنمية، ومنهم بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك التنمية الألماني (KFW)، وبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، الاتحاد الأوروبي (EU)، والصندوق الإيطالي للودائع والقروض (CDP).