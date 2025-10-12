وزير الإسكان يعقد اجتماعاً لبحث ملف تشغيل مشروع حدائق تلال الفسطاط

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، لبحث ملف تشغيل مشروع حدائق تلال الفسطاط على مساحة حوالي 500 فدان بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق التنمية الحضرية.

مشروع تلال الفسطاط

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية الحضرية شركاء نجاح في مشروع تلال الفسطاط، مشيرا إلى أهمية ملف تشغيل المشروع حيث سيتم قريباً الانتهاء من الأعمال الإنشائية له، وذلك لتعظيم الاستفادة منه والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها به، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال زيارته الأسبوع الماضي للمشروع.

تشغيل المشروعات

واستعرض المهندس خالد صديق الجهود المبذولة وعددا من الاقتراحات الخاصة بملف تشغيل مشروع حدائق تلال الفسطاط، مشيرا إلى أنه تقدم عدد من كبرى الشركات المتخصصة في تشغيل المشروعات.

وتناول اللقاء عدد من الاحتياجات التي تم رصدها لتوفيرها للمتقدمين للتشغيل، وفي هذا الإطار، ووجه الوزير بتوفير كافة طلبات واحتياجات المشغل للتيسير عليه وتسليمه المشروع بشكل كامل وعلى أعلى مستوى.

وفي ختام اللقاء شدد الوزير على أهمية الإسراع بملف تشغيل حدائق تلال الفسطاط لتبدأ في العمل، مؤكدا أن توفير كافة احتياجات المشغل أمر غاية في الأهمية للوصول لأفضل المستويات لخدمة المترددين على الحديق عقب الانتهاء منها.

جدير بالذكر أنه تعتبر حدائق الفسطاط من الحدائق الأكبر من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يتضمن المشروع عدداً من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية، فضلا عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية.

ويتم تنفيذ المشروع من خلال الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، التابع لوزارة الإسكان، فى موقع مركزى بقلب القاهرة التاريخية، وتعتبر من الحدائق الأكبر من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط.