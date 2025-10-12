قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

متى بشاي: وفرة كبيرة في السكر أدت إلى انخفاض سعر الطن لـ 1500 جنيه

السكر- صورة أرشيفية
السكر- صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإنتاج المحلي من السكر يشهد وفرة إنتاجية غير مسبوقة، مدعومة بزيادة مساحات زراعة بنجر السكر وتحسن إنتاجية الفدان، في خطوة تعكس نجاح سياسات الدولة في تطوير قطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي، مشيرا إلى تراجع الأسعار المحلية بنحو 1500 جنيه في الطن خلال شهر أكتوبر الجاري مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.

دعم المزارعين

وأوضح بشاي أن هذه الطفرة الإنتاجية جاءت نتيجة خطة الحكومة لدعم المزارعين وتشجيع التوسع في زراعة بنجر وقصب السكر، إلى جانب تحديث خطوط الإنتاج بالمصانع المحلية بما يسهم في تعزيز كفاءة التشغيل ورفع معدلات الإنتاج.

تشديد الرقابة على الأسواق

وأضاف أن إجراءات الحكومة الأخيرة، من بينها تشديد الرقابة على الأسواق ورفع المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، ساهمت في تحقيق استقرار ملموس وحماية السوق .

وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية إلى أن وفرة المعروض المحلي انعكست على استقرار الأسعار وتوازن الأسواق خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من السكر وتوفير احتياجات المواطنين دون أي نقص.

يذكر أن إنتاج مصر من السكر خلال الموسم المنتهي في أغسطس الماضي ارتفع بنسبة تصل إلى 34%، لأول مرة على الإطلاق، ليسجل إجمالي الإنتاج في العام الحالي 2.964 مليون طن، مقابل نحو 2.215 مليون طن في موسم الإنتاج عام 2024، وذلك بفضل اتساع رقعة زراعات محصول بنجر السكر.

شعبة المستوردين الأسواق السلع الاستراتيجية السكر المزارعين

المزيد

